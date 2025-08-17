Jaecoo 7: guardiamo nel dettaglio gli interni del SUV cinese

Ill gruppo Chery sta correndo in modo importante in Europa, il tutto grazie anche al contributo del suo marchio Omoda e Jaecoo, sul nostro mercato, infatti è già arrivato il nuovo SUV Jaecoo 7 che è proposto sia con una motorizzazione a benzina sia con un raffinato motore ibrido plugin denominato Super Hybrid, denominazione che arriva grazie alla lunga autonomia in elettrico che garantisce una percorrenza complessiva di oltre 1200 km con un pieno di carburante, entrambe le versioni sono state progettate per garantire spazio e comfort all’interno dell’abitacolo che garantisce anche un vero e proprio pieno di tecnologia.

Un abitacolo carico di tecnologia

Nello specifico, il SUV misura un totale di 4500 mm di lunghezza con un passo di 2672 mm, Numeri che nel complesso garantiscono un buono spazio all’interno dell’abitacolo, la plancia nel dettaglio offre uno stile minimalista caratterizzato da un volante multifunzione a tre razze dietro il quale troviamo il pannello della strumentazione digitale da 10,3 pollici, come se non bastasse, è presente un maxi display verticale da ben 15 pollici alimentato da un chip Snapdragon 8155 che muove l’infotainment.

All’interno del tunnel centrale troviamo il selettore della trasmissione oltre a rotore che permette di selezionare le varie modalità della guida, sono presenti anche dei pad per la ricarica wireless come se non bastasse, è presente anche un impianto audio marchiato Sony dotato di ben otto altoparlanti, i sedili godono le regolazioni elettriche e sono anche riscaldabili, tutto l’abitacolo è caratterizzato da una buona cura garantita da materiali soffici al tatto.

Per quanto riguarda invece il bagagliaio posteriore, tale vettura offre un bagagliaio che a seconda della motorizzazione garantisce un volume tra i 500 e i 584 l per arrivare ad un massimo di 1200 l abbassando gli schienali dei sedili posteriori.

Il modello benzina ha un prezzo di listino che parte da 33.900 € mentre quello plugin da 38.900 €.