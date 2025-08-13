Xiaomi YU7, boom di richiesto per il nuovo SUV elettrico

Xiaomi, azienda tecnologica cinese, negli ultimi anni ha preso la decisione di ampliare il proprio mercato.

Infatti, inizialmente il brand era famoso soprattutto per gli smartphone, ma con il passare del tempo i clienti hanno iniziato a riconoscerla anche per ulteriori dispositivi, come gadget tecnologici legati al mondo dello smartphone, ma anche elettrodomestici e negli ultimi tempi per le auto elettriche.

Nel 2021 Xiaomi aveva annunciato il suo ingresso nel mercato dei veicoli elettrici, ed effettivamente il suo primo modello, il SU7 è stato lanciato nel 2024.

L’idea si è rivelata effettivamente vincente, e durante il 2025 è stato presentato il secondo modello elettrico di casa Xiaomi, il YU7.

Xiaomi YU7, un debutto assolutamente da record

La scelta di Xiaomi di investire nel mercato delle auto elettriche si sta rivelando estremamente vincente. Infatti il suo nuovo suo elettrico, lo Xiaomi YU7 è stato lanciato proprio il 26 giugno 2025.

La particolarità è che circa 3 minuti dopo il lancio sono arrivati più di 200.000 ordini, un record assolutamente positivo che è aumentato nelle ore successive.

Nonostante la contentezza del trend positivo dei due modelli elettrici del brand, considerato anche che Xiaomi e sul settore da pochi anni, ci sono già dei problemi da dover risolvere al più presto.

Pare infatti che la produzione del nuovo suo elettrico non sia al passo degli ordini record, che non riguarda soltanto il modello YU7 ma anche l’SU7.

Nel mese di luglio, i SUV elettrici consegnati sono stati solo 6024, che appaiono un po’ pochi rispetto sia agli ordini che sono arrivati e che arriveranno, sia rispetto alla media generale per questo settore.

Xiaomi dovrebbe dunque imporre un’importante accelerata alla sua produzione, cosa che dovrebbe fare anche sviluppando un terzo stabilimento, che dovrebbe velocizzare lo sviluppo delle auto elettriche di Xiaomi.

Ricordiamo inoltre che il nuovo SUV è stato pensato per contrapporsi e sfidare la Tesla model Y.