Google Pixel 10: lancio imminente e nessuna sorpresa sui prezzi

Il debutto della serie Pixel 10 è atteso per il 20 agosto, secondo le più recenti indiscrezioni diffuse online. Sebbene Google non abbia ancora confermato ufficialmente la data, le voci sembrano ormai convergere su questo periodo. La linea comprenderà i modelli Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pro XL e Pro Fold, tutti già trapelati attraverso varie anteprime e fughe di notizie. Il design dovrebbe mantenere una certa continuità con quello della serie 9, mentre le specifiche tecniche e le colorazioni sembrano ormai ben delineate.

Specifiche raffinate e nuove varianti di storage: i Pixel 10 puntano in alto

A fare chiarezza sul capitolo dei prezzi è intervenuto il leaker Roland Quandt, tramite un post su Bluesky. Le cifre per il mercato europeo rispecchiano in larga parte quelle dei Pixel 9, senza particolari aumenti. Tuttavia, si registrano alcune novità: il Pixel 10 Pro, il Pro XL e il Fold verranno offerti anche nel nuovo taglio da 1TB, assente nella generazione precedente per alcuni modelli. Inoltre, il Pixel 10 Pro XL non sarà più disponibile nella versione da 128GB.

La continuità nei prezzi non implica mancanza di innovazione. Il Pixel 10 Pro Fold, per esempio, è già apparso su Geekbench, svelando le potenzialità del nuovo processore Tensor G5. I primi dati indicano prestazioni migliorate rispetto al passato, a vantaggio soprattutto della fluidità del sistema e dell’efficienza energetica. Anche le varianti Pro e XL promettono un’esperienza premium, con display ad alta risoluzione e memorie più capienti.

L’interesse per la nuova gamma è dimostrato anche dalla presenza di un prototipo del Pixel 10 Pro in vendita all’asta in Cina. Ciò lascia intuire che la fase di produzione sia già avanzata. Nel frattempo, circolano voci su una futura unificazione tra ChromeOS e Android, il che potrebbe portare a un’integrazione ancora più stretta con l’ecosistema Pixel. Infine, insieme agli smartphone, Google lancerà anche i Pixel Buds 2a, previsti al prezzo di 149 euro. Anche in questo caso, il posizionamento resta coerente con il passato.