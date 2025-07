PlayStation 5 30th Anniversary Edition, Sony rende nuovamente disponibili console e accessori

Il successo delle PlayStation 5 30th Anniversary Edition e dei relativi accessori ha portato Sony ad annunciare una nuova fase di vendita di questi modelli celebrativi. Dopo averle annunciate e commercializzate sul finire dello scorso anno, la casa nipponica ha scelto di accontentare le richieste dei propri utenti riproponendole per l’acquisto.

In questa nuova fase, Sony ha confermato che sarà possibile acquistare PS5 Digital Edition, PlayStation Portal e DualSense Wireless Controller nella variante 30th Anniversary Edition. L’edizione limitata festeggia i 30 anni dalla prima storica console Sony e ne ripropone la colorazione il logo.

Il successo di tale versione ha superato ogni aspettativa di Sony, confermando la passione e l’affetto dei giocatori per il brand. Purtroppo, come sempre accade in questi casi, il bagarinaggio ha limitato le scorte disponibili e molti utenti non sono riusciti ad acquistare tale versione.

Sony ha annunciato la data di apertura dei pre-ordini per acquistare nuovamente PlayStation 5 e gli accessori nella versione esclusiva 30th Anniversary Edition

La 30th Anniversary PS5 Digital Edition, 30th Anniversary PlayStation Portal e 30th Anniversary DualSense Wireless Controller, saranno disponibili, in quantità molto limitate, dal 29 settembre in Italia. I membri PlayStation Plus avranno accesso anticipato al pre-ordine il 21… pic.twitter.com/ld1hnSqspr — PlayStation Italia (@PlayStationIT) July 14, 2025

Tuttavia, a distanza di qualche mese, il produttore ha scelto di riproporre le PS5 Digital Edition e i relativi accessori nella 30th Anniversary Edition anche se con scorte limitate. Per garantire che gli utenti Sony possano acquistare la propria console, è stato pubblicato anche un calendario ufficiale per la vendita.

Gli utenti iscritti a PlayStation Plus potranno effettuare il pre-ordine in anteprima esclusiva sia per le console che per i relativi accessori il prossimo 21 luglio. Gli altri utenti interessati all’acquisto che non rientrano nella prima categoria, dovranno attendere il 23 luglio per l’apertura dei pre-ordini a tutti.

Una volta terminate le scorte previste per questa fase, i pre-ordini verranno chiusi e non sarà più possibile acquistare le console. La commercializzazione vera e propria della console e degli accessori è prevista per il 29 settembre. A tutti gli utenti interessanti consigliamo di consultare attivamente il sito ufficiale per poter acquistare la console celebrativa.