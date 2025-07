Samsung Galaxy S26, addio al modello Plus: la lineup cambia volto

Con l’arrivo della nuova serie Galaxy S26, Samsung sembra pronta a rivedere in modo sostanziale la composizione della propria gamma di fascia alta. Secondo quanto riportato da più fonti concordanti, tra cui un report emerso nelle ultime ore, il modello Plus verrà eliminato. Al suo posto, troverebbe spazio in via definitiva l’alternativa Galaxy S26 Edge, già apparsa nel 2025 come opzione “aggiuntiva”, ma ora destinata a entrare stabilmente nella line-up.

Nel caso del Galaxy S25, il modello Edge è stato presentato come una variante più sottile e leggera del Plus, con una batteria meno capiente e un comparto fotografico semplificato. Tuttavia, la somiglianza tra i due dispositivi ha generato confusione. Con l’uscita di scena del Plus e la promozione dell’Edge a modello intermedio, Samsung punta a semplificare la gamma e renderla più coerente.

Diagonali dei display: tutto come previsto per la gamma Galaxy S26

Anche se la composizione cambia, i display non riservano sorprese. I primi dettagli parlano di tre dimensioni ben definite:

Galaxy S26 con display da 6,27 pollici ;

Galaxy S26 Edge da 6,66 pollici ;

Galaxy S26 Ultra con un grande pannello da 6,89 pollici.

Queste dimensioni si allineano ai modelli già in commercio, mantenendo un’offerta capace di coprire diverse preferenze in termini di ergonomia e utilizzo quotidiano.

Fotocamere rinnovate all’orizzonte

Oltre al cambiamento nella lineup, Samsung sarebbe al lavoro su un rinnovamento del comparto fotografico, un aspetto che per anni è rimasto piuttosto conservativo. Secondo alcune indiscrezioni, i nuovi Galaxy S26 potrebbero portare novità interessanti soprattutto sul sensore principale e sull’ultra-grandangolo, anche se al momento mancano conferme ufficiali.

Tutto lascia pensare che l’inizio del 2026 porterà un’evoluzione strutturale per la serie Galaxy S, non tanto sul fronte estetico, quanto piuttosto nella strategia commerciale e tecnica. Il vero test sarà capire come reagirà il mercato a una lineup ridisegnata, ma con display che sembrano rimanere nel solco della continuità.