Optima Mobile, fino a fine luglio ritorna una super offerta

L’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha deciso di far tornare disponibile a luglio 2025 una delle sue offerte mobile di punta. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta denominata Optima Super Mobile Smart +20 Giga. Quest’ultima sarebbe dovuta esser disponibile all’attivazione fino alla giornata dello scorso 30 giugno 2025. Ora, però, gli utenti la potranno attivare fino alla fine di questo mese, ovvero fino alla giornata del prossimo 31 luglio 2025.

Optima Mobile, ritorna a grande richiesta una delle sue super offerte fino a fine mese

Fino alla fine del mese corrente gli utenti potranno attivare una delle super offerte mobile del noto operatore telefonico virtuale Optima Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Optima Super Mobile Smart +20 Giga. Quest’ultima è una edizione speciale dell’offerta base che è stata proposta in passato dall’operatore.

L’offerta in questione è stata disponibile all’attivazione fino alla giornata dello scorso 30 giugno 2025. L’operatore virtuale ha però deciso di prorogare ancora la sua disponibilità fino alla fine di questo mese. Gli utenti interessati potranno infatti attivare questa offerta fino alla giornata del prossimo 31 luglio 2025.

Si tratta di un’occasione sensazionale per poter passare all’operatore telefonico virtuale Optima Mobile. Con l’offerta Optima Super Mobile Smart +20 Giga, infatti, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 120 GB di traffico dati, validi però per navigare con una connettività massima pari al 4G. Con l’offerta in questione, gli utenti potranno inoltre utilizzare ogni mese fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e potranno utilizzare minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Tutto questo sarà possibile con un costo per il rinnovo molto contenuto. Gli utenti dovranno infatti sostenere una spesa di appena 4,95 euro al mese.

L’operatore sta poi proponendo il costo della scheda sim scontato a 9,90 euro anziché a 19,90 euro.