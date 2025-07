Galaxy S26 Ultra: il design evolve, ma la batteria resta ferma

Il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra si prepara al suo debutto ufficiale tra anticipazioni e aspettative in aumento. Dalle ultime indiscrezioni trapelate online però, emerge un quadro un po’ contrastante. In quanto se da un lato ci sono piccoli miglioramenti estetici e tecnici, dall’altro sembra che siano state confermate alcune scelte che potremmo definire conservative e che potrebbero deludere i clienti più esigenti. In particolare, la batteria resta uno degli elementi più discussi.

Galaxy S26: piccole novità per la fotocamera, ma niente rivoluzioni

Ancora una volta, Samsung sembra decisa a non superare i 5.000mAh di capacità. Una cifra che, pur garantendo una buona autonomia giornaliera, risulta ormai datata rispetto a quanto proposto dalla concorrenza asiatica. La quale già da tempo ha iniziato a sperimentare batterie al silicio-carbonio in grado di superare i 7.000mAh. La scelta conservativa della casa sudcoreana sembra legata al timore di ricadute negative, come quelle vissute con il disastro del Galaxy Note 7.

Nonostante l’immobilità della batteria, il GalaxyS26 Ultra offre comunque qualche innovazione su altri fronti. Il design, ad esempio, è stato affinato con uno spessore leggermente ridotto rispetto al modello attuale, rendendolo più elegante e maneggevole. Sul versante fotografico, la camera teleobiettivo ravvicinata guadagna 2MP, passando da 10 a 12. Un miglioramento modesto, che però non basta a rendere la novità davvero rivoluzionaria.

Il sensore principale resta fermo a 200MP, una scelta che pone non poche domande sulla reale evoluzione del comparto fotografico. Anche il teleobiettivo 5X da 50MP non sembra aver subito aggiornamenti importanti. È possibile che Samsung abbia scelto di sacrificare l’innovazione tecnica per mantenere dimensioni più contenute e un design più pulito, ma la strategia potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Il Galaxy S26 Ultra, dunque, si presenta come un aggiornamento raffinato ma prudente. L’assenza di vere svolte tecnologiche lascia spazio a un’esperienza d’uso solida ma non del tutto entusiasmante. Ora la domanda è se il mercato premierà questa cautela o punterà verso marchi più coraggiosi.