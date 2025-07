Pixel rinnova la schermata di blocco con una nuova esperienza musicale

Google sta lavorando a un importante aggiornamento per la funzione “In riproduzione” sui dispositivi Pixel, una delle caratteristiche più apprezzate da chi usa questi smartphone. A differenza del passato, dove le informazioni musicali erano visualizzate in modo estremamente essenziale, la nuova versione punta su un’esperienza utente più dinamica e completa. Il cambiamento emerge dalla recente versione Canary di Android, dove è stato individuato un redesign della schermata di blocco che cambia radicalmente l’aspetto del widget musicale.

Musica e personalizzazione: l’evoluzione sonora dei Google Pixel

Fino ad oggi, la funzione “In riproduzione” si limitava a mostrare titolo e artista del brano identificato. Bastava un tocco per accedere alla cronologia, dove era possibile rivedere i brani rilevati e trovare i collegamenti a YouTube o YouTubeMusic. Con la nuova interfaccia, invece, la funzionalità diventa più visiva. Dopo il primo tocco, il semplice testo si trasforma in una barra musicale arricchita da copertina dell’album e comandi rapidi. L’utente potrà aggiungere un brano ai preferiti o rimuoverlo dalla lista con un solo gesto. Invece, con un doppio tocco, si aprirà l’intera cronologia musicale.

Tale aggiornamento mostra come Google voglia rafforzare la connessione tra design e funzionalità all’interno del mondo Pixel. Oltre alla nuova estetica, si punta a migliorare l’usabilità attraverso funzioni intuitive, accesso immediato e un’interazione più profonda con i contenuti musicali. Non si tratta di un semplice abbellimento grafico, ma di un vero salto di qualità nel modo in cui le persone interagiscono con la musica sulla schermata di blocco. La possibilità di gestire i propri brani preferiti direttamente dalla lockscreen rende i Pixel ancora più personali e intelligenti.

Nonostante questa funzione sia ancora in fase sperimentale e non vi siano certezze su una data di rilascio, è evidente l’intenzione di Google di offrire un’esperienza musicale sempre più evoluta. L’integrazione con Android System Intelligence fanno pensare poi ad un uso sempre maggiore dell’intelligenza artificiale per prevedere e supportare le abitudini di ciascuno