CoopVoce EVO 150: 150 Giga e minuti illimitati a 6,90 €!

C’è un modo nuovo per dire “ciao” alla tua vecchia tariffa mobile, e stavolta potresti non voler tornare indietro. Se hai mai pensato di cambiare operatore ma hai rimandato perché “tanto poi aumentano sempre i prezzi”, potresti trovare in CoopVoce una piacevole eccezione alla regola. Sì, perché qui le promesse non si scrivono in piccolo: l’offerta EVO 150 è davvero PER SEMPRE.

Offerta CoopVoce: 150 Giga e chiamate illimitate a prezzo bloccato

Immagina di pagare 6,90 € al mese — non per qualche mese, non per il primo anno, ma per sempre davvero — e avere ogni mese 150 Giga alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS. Niente rincari, niente sorprese strane sulla bolletta. Se ti suona strano è solo perché ci siamo abituati al contrario.

E c’è anche un dettaglio non da poco: CoopVoce è l’unico operatore che, da quando è nato nel 2007, non ha mai aumentato le tariffe ai propri clienti. Mai. Non è uno slogan, è un fatto. E la trasparenza qui non è solo una bella parola: quando attivi EVO 150, la prima ricarica e la spedizione (se scegli di ricevere la SIM a casa) sono gratuite. Se invece preferisci il ritiro in uno dei 900 punti Coop, stesso discorso: attivazione e primo mese sono a costo zero.

In viaggio? Nessun problema. I tuoi 150 Giga li porti con te anche in Europa, per i primi 30 giorni di ogni soggiorno. Niente tariffe strane o contatori paralleli da controllare con ansia ogni giorno.

E poi c’è l’autenticità del progetto CoopVoce, che è un po’ come sentirsi a casa anche quando si parla di telefonia. Un servizio clienti italiano, disponibile 24 ore su 24, SIM in plastica riciclata (le ecoSIM derivano da vecchi frigoriferi, sì, davvero), e la possibilità di convertire i Punti Coop in ricariche telefoniche con il servizio “Autoricarica con la spesa”. È un sistema che funziona con la testa, ma anche un po’ con il cuore.

In un mondo dove tutto sembra cambiare alla velocità della luce — soprattutto i prezzi — sapere che almeno il tuo piano tariffario resta lì, fisso, semplice e onesto, fa quasi effetto.