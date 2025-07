Subaru Uncharted: il futuro elettrico prende una piega inaspettata

Subaru si prepara a svelare un’auto destinata a cambiare il volto del marchio. Il 17 luglio sarà presentato ufficialmente Uncharted, un crossover elettrico che segna una rottura sia stilistica che simbolica con il passato. Il nome stesso, evocativo, simbolico e poco convenzionale, rappresenta un netto distacco dai consueti riferimenti geografici o naturalistici come Outback, Forester o Impreza. “Uncharted”, termine inglese che richiama territori inesplorati, porta con sé un cambio di rotta. Il riferimento alla celebre saga videoludica per PlayStation, seppur non confermato, è difficile da ignorare e sembra rivelare una volontà di avvicinarsi anche a un pubblico più giovane e digitale.

Subaru Uncharted: un progetto ambizioso per una nuova era elettrica

Dalle prime immagini diffuse attraverso un teaser ufficiale, si intravede un design sportivo e dinamico, con linee da coupé e un’illuminazione posteriore a tutta larghezza. Il logo Subaru, ben visibile sul portellone, ricorda un po’ lo stile della recente Toyota C-HR+ EV. Le protezioni in plastica sui passaruota confermano un’anima da SUV urbano, pensato per muoversi tanto in città quanto su percorsi più avventurosi. Anche se le caratteristiche tecniche non sono ancora state tutte ufficializzate, si ipotizza una piattaforma in comune con la C-HR+, nell’ambito della sempre più stretta collaborazione con Toyota.

Con Uncharted, Subaru compie un altro passo avanti nel suo piano verso l’elettrificazione della gamma. Entro il 2028 l’azienda infatti intende lanciare otto modelli a batteria, di cui quattro entro il 2026. Si tratta senz’altro di un obiettivo ambizioso. L’ intento è quello di riuscire a raggiungere 600.000 veicoli elettrici venduti ogni anno entro il 2030 e portare la realizzazione delle auto a batteria al 50% della produzione totale. Anche se non è ancora certo se Uncharted verrà distribuito in Europa o in Australia, l’apertura verso nuovi mercati fa parte di una strategia di espansione mondiale. In questo contesto, Uncharted rappresenta una sintesi tra ambizione tecnica, innovazione stilistica e visione commerciale.