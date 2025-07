Torna in Very con una promo folle con primo mese gratis

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile propone spesso ai suoi ex clienti l’attivazione di tante offerte sorprendenti, ma questa volta sta esagerando. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti di tornare attivando un’offerta mobile davvero eccezionale e con anche il primo mese del rinnovo gratuito. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata Very 4,99 Winback.

Very tenta i suoi ex clienti con l’offerta mobile Very 4,99 Winback con primo mese gratis

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta sorprendendo i suoi ex clienti con un’offerta mobile davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Very 4,99 Winback. Quest’ultima è una delle più convenienti dell’operatore ma ora lo sarà ancora di più. L’operatore ha infatti deciso di proporre ai suoi ex clienti anche il primo mese di rinnovo gratuitamente. Anche questa volta, è stata avviata una apposita campagna SMS per avvisare gli ex clienti coinvolti. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore agli ex clienti.

“Ci manchi così tanto che se torni in Very entro il 27/7 ti diamo 200 Giga in 5G full speed, minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese PER SEMPRE. E un mese è omaggio! Attivazione e SIM sono Gratis. Per info e condizioni e per approfittarne utilizza il codice coupon […] su […] o nei negozi Very”.

Nello specifico, con l’offerta Very 4,99 Winback gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati. L’operatore ha inoltre deciso di far utilizzare questi giga per navigare sulle reti di quinta generazione alla massima velocità con Very 5G Full Speed. Il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Gli ex clienti che attiveranno l’offerta in questione avranno dunque a disposizione tutto questo ad un prezzo davvero basso di appena 4,99 euro al mese.