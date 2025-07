Apple, quante novità entro la primavera 2026: iPhone 17e, nuovi iPad, MacBook e molto altro

Apple si prepara a un inizio 2026 particolarmente ricco di lanci hardware, con l’obiettivo di rilanciare le vendite dopo due anni di domanda poco stabile. Secondo quanto riportato da Bloomberg, tra le novità in cantiere figurano un iPhone economico, diverse versioni aggiornate di iPad, nuovi MacBook e un monitor esterno inedito.

Accanto ai futuri iPhone 17, attesi per l’autunno 2025, troverà spazio anche un modello chiamato iPhone 17e, pensato per chi cerca un dispositivo meno costoso ma comunque moderno. Questo smartphone, identificato internamente con il codice V159, seguirà la filosofia dell’iPhone 16e, ma monterà il chip A19, lo stesso previsto per l’iPhone 17 standard. Apple intende così stabilizzare la fascia entry-level, con aggiornamenti regolari anziché saltuari come avveniva per la linea SE.

Anche il comparto tablet sarà al centro di un rinnovo importante. Tra marzo e aprile 2026 è previsto l’arrivo di due iPad base (codici J581 e J582), che manterranno il design attuale ma integreranno un processore più rapido. In parallelo, saranno introdotti quattro nuovi iPad Air (J707, J708, J737, J738), tutti equipaggiati con chip M4. La linea Pro, invece, sarà aggiornata già da ottobre 2025 con processori M5 e codici di sviluppo J817, J818, J820 e J821.

Mac, Vision Pro e casa smart: un ecosistema in evoluzione

Anche la gamma MacBook Pro subirà un refresh nei primi mesi del 2026, con modelli da 14 e 16 pollici dotati di chip M5. Si tratterà dell’ultima generazione con il design introdotto nel 2021, prima di un futuro passaggio ai display OLED. Non mancheranno aggiornamenti per i MacBook Air (J813 e J815) e, soprattutto, il lancio di un nuovo monitor esterno(J427), primo dopo lo Studio Display del 2022.

Apple starebbe inoltre lavorando a un aggiornamento del visore Vision Pro, con miglioramenti tecnici focalizzati sull’esperienza d’uso. Infine, resta in sviluppo un hub per la smart home (J490), rinviato in precedenza per questioni legate a Siri, ma che potrebbe debuttare nella prima metà del 2026.