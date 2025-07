Very Mobile ha tutte le offerte in 5G: come attivarlo adesso gratis

Very Mobile ha ufficializzato un importante passo avanti nella propria offerta: tutte le promozioni includono ora la connessione in 5G, senza costi aggiuntivi per accedere alla versione base. Una scelta che riguarda sia i nuovi che i già clienti, con attivazione automatica e valida per sempre. La rete 5G viene proposta in due modalità distinte, pensate per rispondere a diverse esigenze di utilizzo.

5G base incluso, 5G Full Speed a pagamento

La prima modalità è quella inclusa in ogni offerta. Si tratta del 5G fino a 30 Mbps, sia in download che in upload. Secondo quanto riferito dal gestore, è sufficiente per garantire un’esperienza fluida di navigazione, ascolto musicale e streaming, oltre che per l’uso quotidiano dei social.

La seconda opzione è 5G Full Speed, che sblocca la piena velocità della rete. Parliamo di fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, l’ideale per chi gioca online, guarda contenuti in Ultra HD o lavora in mobilità trasferendo file pesanti. In questo caso, è previsto un costo extra di 0,99 euro al mese, da sommare al prezzo della propria offerta.

Come attivare 5G Full Speed

Very Mobile ha previsto due modalità per accedere al 5G alla massima velocità:

Per tutte le offerte con canone mensile pari o superiore a 9,99 euro , fino al 4 agosto 2025 il 5G Full Speed è incluso gratuitamente fin dal momento dell’attivazione;

Per le offerte con costo inferiore, il 5G Full Speed va attivato manualmente tramite l’app Very o chiamando il 1929. Il primo mese è gratuito, poi si pagherà 0,99 euro al mese.

Trasparenza, semplicità e continuità

Con questa novità, Very Mobile conferma la volontà di offrire servizi moderni e accessibili, mantenendo intatta la propria filosofia: nessun vincolo, nessuna penale, offerte valide “per sempre”, e costi chiari.

È di poche ore fa anche l’annuncio delle nuove Very Things, offerte dedicate ai dispositivi smart della casa, a partire da 1,99 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili nel nostro articolo dedicato.