iPhone 17, arriva un colore molto richiesto dagli utenti: l’arancione

Con il lancio della nuova gamma iPhone 17 previsto tra meno di due mesi, cominciano ad emergere dettagli sempre più specifici sui modelli in arrivo. Se l’attenzione resta alta sulle funzionalità, stavolta a far parlare è una scelta cromatica inaspettata: l’introduzione di una variante arancione per i modelli Pro. Un’ipotesi che arriva dalle immagini pubblicate dal leaker Sonny Dickson, secondo cui gli anelli attorno alle fotocamere saranno coordinati con la scocca, rivelando così parte della nuova palette colori.

In base alle anticipazioni, iPhone 17 sarà disponibile in sei varianti: nero, grigio, argento, azzurro, verde chiaro e lavanda. Per il modello 17 Air ne sono previste quattro: nero, azzurro, argento e oro chiaro. I due Pro, infine, dovrebbero arrivare in cinque colorazioni: nero, grigio, argento, blu scuro e – a sorpresa – arancione.

Un ritorno al colore, ma in stile Apple

Non si tratta di una tonalità accesa o pop, come potrebbe far pensare il nome. Piuttosto, si ipotizza una finitura metallica, tendente forse al rame o a un oro più intenso, in linea con lo stile più sobrio della serie Pro. Del resto, Apple non ha mai adottato una vera e propria finitura arancione nei suoi iPhone: l’unico precedente parziale è l’iPhone Xr color corallo, ma si trattava di una tinta molto più tenue e appartenente a un segmento completamente diverso.

La novità estetica potrebbe affiancarsi a ulteriori migliorie funzionali, tra cui un’evoluzione della Dynamic Island, che secondo il leaker Majin Bu diventerà ancora più centrale nell’interfaccia. I dettagli in merito sono ancora vaghi, ma l’obiettivo sarebbe quello di rendere quell’area non solo un indicatore di stato, ma un elemento interattivo più profondoe integrato nel sistema.

In attesa dell’evento di settembre, l’attenzione cresce anche per le scelte di design, da sempre elemento distintivo degli iPhone. E se davvero Apple sceglierà di puntare su un colore mai esplorato, sarà difficile non notarlo.