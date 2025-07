iPhone 17 e iPhone 17 Air, svelate le colorazioni ufficiali

Continuano ad intensificarsi sempre di più i rumors ed i leaks riguardanti i prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple. Ci stiamo riferendo questa volta ai prossimi modelli noti con il nome di iPhone 17 e iPhone 17 Air. In queste ultime sono state rivelate in particolare quelle che dovrebbero essere le colorazioni ufficiali di questi dispositivi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

iPhone 17 e iPhone 17 Air, trapelano in rete le presunte colorazioni ufficiali

Sono da poco emerse in rete quelle che potrebbero essere le colorazioni ufficiali dei prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo in particolare ai prossimi modelli noti come iPhone 17 e iPhone 17 Air. Il leaker yeux1222 ha infatti da poco pubblicato in rete alcune immagini interessanti.

Queste immagini raffigurano gli anelli che circondano i sensori fotografici degli smartphone. Sotto ad ogni anello, il leaker ha riportato per l’appunto i nomi delle colorazioni previste su questi modelli. A detta del leaker, dunque, il prossimo iPhone 17 sarà distribuito in almeno sei colorazioni differenti, rispettivamente Transparent, Silver, Green, Blue, Black e Purple. Il prossimo modello iPhone 17 Air sarà invece distribuito in cinque colorazioni differenti, rispettivamente Light Gold, Light Blue, Silver, Black e Transparent.

Queste ultime informazioni rivelate dal leaker yeux1122 andrebbero così a confermare quanto era emerso già qualche giorno fa. Il noto leaker del settore, ovvero Majin Bu, aveva infatti riportato le colorazioni ufficiali di iPhone 17 Air, con tanto di immagine render.

Come diciamo sempre, si tratta per il momento di rumors e leaks. Non abbiamo infatti ancora nessuna conferma in merito a queste informazioni. Per il debutto ufficiale di questa nuova serie di smartphone di punta di casa Apple mancano ancora comunque diverse settimane. Ricordiamo che il prossimo iPhone 17 Air sarà lo smartphone più sottile presentato da Apple e sarà sicuramente il diretto competitor della controparte di casa Samsung, ovvero il Samsung Galaxy S25 Edge.