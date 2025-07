Xiaomi rivoluziona il bucato: la nuova lavasciuga smart arriva dalla Cina

Xiaomi presenta ufficialmente la sua nuova lavasciuga Mijia XHQG120MJ101, attualmente disponibile esclusivamente sul mercato cinese. Si tratta di un elettrodomestico pensato per famiglie numerose e per chi ha poco spazio in casa, ma non vuole rinunciare a comfort, efficienza e innovazione. Il modello unisce lavaggio e asciugatura in un unico corpo compatto, profondo solo 610mm, facilmente integrabile nei mobili da incasso.

La lavasciuga Xiaomi Mijia integra HyperOS e tecnologie antibatteriche per una casa davvero intelligente

La capacità del cestello è di 12kg per il lavaggio e 9kg per l’asciugatura. Il motore inverter Direct Drive da 1.200 giri al minuto garantisce potenza, lunga durata e basso rumore e vibrazione. Xiaomi assicura una garanzia di dieci anni sul motore. La macchina è dotata di 26 programmi diversi, in grado di adattarsi a ogni tessuto, dalla lana ai piumini, passando per i capi sportivi. È presente anche una funzione per aggiungere bucato a ciclo già avviato. Il lavaggio rapido consente di avere abiti puliti in appena 15 minuti, mentre l’asciugatura è stata migliorata del 14% rispetto ai modelli precedenti grazie a una ventilazione interna che raggiunge i 14,5m/s.

Una delle principali novità introdotte riguarda l’integrazione con HyperOS Connect, che permette alla lavasciuga di comunicare in modo diretto con altri dispositivi Xiaomi presenti in casa. Attraverso l’app Mijia si possono programmare i cicli, ricevere notifiche in tempo reale e aggiornare il firmware in modalità wireless. In più il supporto ai comandi vocali con XiaoAI rende l’interazione ancora più semplice e immediata.

Particolare attenzione è stata data anche all’igiene. La sterilizzazione a vapore infatti elimina il 99,999% di batteri, acari e virus. Il cestello viene sanificato ad alta temperatura, la guarnizione dell’oblò è pulita automaticamente a spruzzo e le parti interne sono costruite con materiali antibatterici. Tutti questi elementi rendono la nuova lavasciuga Xiaomi una soluzione avanzata per chi cerca praticità e sicurezza. Disponibile al momento su JD.com al prezzo di circa 226€, questo elettrodomestico è pronto a rivoluzionare completamente il modo in cui ci prendiamo cura del nostro bucato.