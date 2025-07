Apple si prepara al lancio di nuovi dispositivi entro il 2026

Nel panorama tecnologico, Apple sembra pronta a scuotere il mercato nei primi sei mesi del 2026. Ciò grazie ad una serie di nuovi dispositivi. Dopo un periodo di vendite altalenanti, l’azienda punta a rilanciare il proprio catalogo. Ciò grazie ad un ricco pacchetto di novità hardware che coinvolge smartphone, tablet, computer portatili e accessori avanzati. Le indiscrezioni riportate da Bloomberg, con dettagli forniti da Mark Gurman, lasciano intuire una vera ondata di aggiornamenti che abbraccerà gran parte dell’ecosistema Apple. A tal proposito, un’importante novità riguarda la gamma iPhone. Oltre ai modelli 17 in uscita in autunno, Apple lancerà un nuovo smartphone più accessibile, chiamato iPhone 17e. Si tratta di un dispositivo che, pur appartenendo alla fascia economica, integrerà il chip A19.

Apple: novità interessanti per l’intero ecosistema

Sul versante Mac, sono in arrivo i MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M5. Quest’ultimi sono previsti ora per l’inizio del 2026. Tali modelli rappresenteranno il culmine del design introdotto nel 2021, prima dell’attesa transizione verso i display OLED. Ai Pro si aggiungeranno i nuovi MacBook Air e un monitor esterno completamente nuovo, identificato con il nome in codice J427.

Allo stesso tempo, l’azienda sta lavorando a un completo aggiornamento degli iPad. Verranno introdotti due modelli base con hardware migliorato, pensati per sostituire l’attuale versione con chip A16. Inoltre, quattro nuovi iPad Air sono in fase di sviluppo e porteranno un’evoluzione interna con il passaggio ai chip M4, pur mantenendo inalterato il design. I dispositivi continueranno a offrire anche il formato da 13 pollici, che si è rivelato particolarmente apprezzato. Anche la linea iPad Pro riceverà un rinnovamento, con l’adozione dei nuovi chip M5. Le varianti previste copriranno più configurazioni e dimensioni, in arrivo già da ottobre 2025.

E non è tutto. È previsto anche un hub per la smart home, inizialmente previsto per il 2025. Quest’ultimo potrebbe vedere la luce nella stessa finestra temporale, completando così un semestre di lanci strategici per Apple. Nel frattempo, il Vision Pro riceverà un upgrade, con migliorie hardware pensate per ottimizzare l’esperienza degli utenti.