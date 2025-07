Samsung Galaxy A17: nuove voci confermano lo stesso chip di A16

Nell’scorse ore sulla nota piattaforma di benchmark GeekBench è apparso un nuovo smartphone economico di Samsung, parliamo del Galaxy A17, del quale sono già emersi in passato alcuni indiscrezioni e l’avvistamento di oggi sembra confermare una delle più significative, il chip dovrebbe rimanere esattamente lo stesso dell’attuale modello A16 già presenti in commercio da diversi anni, nello specifico il database indica come processore l’Exynos 1330, che abbiamo già visto a bordo anche del Galaxy A14, vale la pena ricordare che in alcuni mercati tale modello, il 16, è stato proposto con un chip MediaTek, probabilmente lo stesso accadrà anche quest’anno.

Quando si parla delle fasce più elevate del mercato, ovviamente l’aggiornamento hardware è il minimo sindacale che ci si aspetta da un passaggio in avanti in termini di generazione, nelle fasce più basse capita invece che il chip Rimanga uguale invece per un paio di generazioni e non è nemmeno troppo raro, ragione è molto semplice, le prestazioni non sono la preoccupazione principale perché acquista dispositivi in questa fascia di prezzo, di conseguenza i produttori preferiscono concentrarsi su altro, magari la fotocamera per fare un esempio, ed è proprio quello che sembra stia facendo Samsung che è decisa a includere un obiettivo con stabilizzazione ottica dell’immagine sulla fotocamera principale.

Il chip non dovrebbe cambiare

Per renderci conto queste sono le caratteristiche tecniche del modello A16:

Schermo da 6,7” AMOLED, placca notch Infinity-U, FHD+, frequenza di aggiornamento massimo 90 Hz

Chip: Exynos 1330 con 2 core Cortex-A78 clock 2,4 GHz e 6 core Cortex-A55 clock di 2,0 GHz, GPU Mali-G68 MP2

RAM: 4\6\ 8 GB

Storage: 128 GB con microSD fino a 1,5 TB

Fotocamere: Posteriore principale: 50 MP Posteriore ultra-wide: 5 MP Posteriore macro: 2 MP Frontale: 13 MP

Capacità batteria: 5.000 mAh

Velocità di ricarica: 25 W

IP54

Non rimane dunque che aspettare informazioni più dettagliate per capire meglio come sarà questo nuovo smartphone.