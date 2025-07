Apple AirPods 4 sono quasi REGALATE su Amazon solo oggi

Con la promozione di oggi gli utenti possono davvero pensare di mettere le mani sulle cuffiette più richieste e desiderate dell’intero mercato, un prodotto unico nel proprio genere, capace di distinguersi dalla massa sotto molteplici punti di vista, tra cui ad esempio l’audio spaziale, ma anche più semplicemente un design che in tanti poi hanno deciso di replicare. Stiamo ovviamente parlando delle ottime Apple AirPods 4, cuffiette true wireless, principalmente compatibili solo con prodotti Apple, che oggi possono essere vostre con un esborso finale di soli 159 euro.

Il modello attualmente in promozione prevede comunque la custodia di ricarica con porta USB-C, questo è molto importante sottolinearlo, per il semplice fatto che è una novità introdotta da non troppi mesi, e che le contraddistingue dalle versioni precedenti (anche delle stesse AirPods 4), che invece avevano il lighting. Per il resto sono sempre le ottime cuffiette con audio adattivo, cancellazione adattiva del rumore e la possibilità comunque di personalizzare al massimo l’output con i vari settaggi effettivamente raggiungibili.

Scoprite quali sono le nuove offerte Amazon gratis che potete ricevere ogni giorno solo con i codici sconto e tutti i prezzi più bassi che effettivamente è possibile ottenere solo con l’iscrizione a questo canale Telegram.

Apple AirPods 4: l’occasione da non perdere è su Amazon

Spendere poco per l’acquisto di Apple AirPods 4 è davvero possibile, proprio perchè oggi il consumatore non deve più spendere solamente 199 euro per il suo acquisto, ma si ritrova a poter investire un contributo finale pari a soli 159 euro. Ordinatele subito premendo il seguente link.

Le funzioni cui è comunque possibile accedere restano sostanzialmente sempre le stesse, con gli utenti che possono godere dell’assistente vocale direttamente in cuffia, passando poi per il chip H2, decisamente potente e rapidissimo per la maggior parte delle esecuzioni. L’isolamento vocale, infine, ne facilita l’utilizzo praticamente ovunque, anche in condizioni di rumorosità elevata.