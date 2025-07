Amazon è IMPAZZITA con lo sconto sul Samsung Galaxy a soli 98 euro

Un rapporto qualità/prezzo decisamente favorevole per tutti i consumatori che vogliono mettere le mani su un prodotto di qualità superiore al normale, soprattutto in confronto alla sua fascia di appartenenza (sotto i 100 euro). Il prodotto di cui vi parliamo oggi è il Samsung Galaxy A05s, che può essere acquistato a prezzo scontato direttamente su Amazon.

La sua scheda tecnica parte con la presenza di un display che nulla ha da invidiare a dispositivi maggiormente conosciuti, proprio perché raggiunge 6,7 pollici di diagonale, una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, è un IPS LCD con densità di 393 ppi, ed anche allo stesso tempo offre un refresh rate a 60Hz (fosse stato a 90Hz sarebbe stato il massimo).

Il processore è di casa Qualcomm Snapdragon, nello specifico parliamo di un octa-core con frequenza di 2,4GHz, Snapdragon 680, al cui fianco si può trovare la GPU Adreno 610, ed anche un configurazione che prevede 6GB di RAM con 128GB di memoria interna (espandibile fortunatamente con microSD fino a 1TB).

Iscrivetevi il prima possibile a questo canale Telegram, con le nuove offerte Amazon esclusive ed anche una miriade di prezzi bassi.

Che prezzo per questo ottimo smartphone su Amazon

Non dovete temere di spendere troppo per l’acquisto di questo smartphone, per il semplice fatto che il suo listino di 159 euro viene fortemente scontato da Amazon, sino a raggiungere un valore finale di soli 98,60 euro. Lo potete ordinare subito a questo link.

La riduzione è completamente automatica, ma applicata solo ed esclusivamente sulla colorazione che potete trovare inclusa nell’articolo. Da notare, oltretutto, che la batteria è un componente da 5000 mAh, quantitativo più che valido per avere la certezza di riuscire a godere delle prestazioni del prodotto per qualche giorno, prima di essere costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica. Il tutto condito con interfaccia grafica proprietaria Samsung di ottima qualità.