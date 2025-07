Whatsapp: il pericolo arriva direttamente con un messaggio da YouTube

Sicuramente al giorno d’oggi il software di messaggistica più utilizzato su ogni smartphone e WhatsApp, la nota applicazione vanta infatti un bacino di utenti davvero senza precedenti che raggruppa miliardi di account attivi, tutti infatti ogni giorno almeno una volta usano WhatsApp per restare in contatto con i propri affetti, inviare messaggi in tempo reale, tutto ciò rappresenta senza dubbio un grande traguardo per la società ma allo stesso tempo è diventato un velato pericolo per tutti, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il pericolo in questione è rappresentato dai truffatori che fanno un uso improprio di WhatsApp utilizzandolo per diffondere le loro truffe contro gli utenti comuni, i truffatori fatti sono decisamente attratti dalla possibilità di utilizzare WhatsApp dal momento che quest’ultimo gli permette di contattare molte più persone, elemento che per semplice statistica aumenta in modo esponenziale le probabilità di successo dei loro attacchi, dunque ecco le truffe online sono sbarcate su WhatsApp colpendo anche l’Italia, il fenomeno infatti non si è fermato oltre i nostri confini, ma sta iniziando a tormentare anche la community della nostra penisola.

Una nuova truffa sta colpendo gli utenti e con l’inganno li porta a perdere ingenti somme di denaro, scopriamo insieme come funziona tutto quanto in modo da difenderci adeguatamente.

Truffa a nome di YouTube

La truffa di cui parliamo oggi come se non bastasse, sfrutta anche il buon nome di YouTube per essere ancora più letale, i truffatori si presentano come collaboratori della nota società promettendo alla vittima guadagni facili e immediati in cambio dello svolgimento di alcuni compiti decisamente banali, verrà infatti proposto alla vittima di mettere like ad alcuni video in cambio di alcuni bonifici anche di qualche decina di euro, i pagamenti avverranno realmente e servono a conquistare la fiducia di chi viene truffato, una volta conclusa questa prima fase arriva la truffa vera e propria, si propone la vittima di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di moltiplicare i suoi soldi, una volta fatto però quei soldi spariranno insieme ai truffatori che ovviamente si renderanno irreperibili.