Oakley Meta HSTN: dove sport e intelligenza artificiale si incontrano

Oakley celebra cinquant’anni di innovazione lanciando i nuovi occhiali Meta HSTN Limited Edition, ora preordinabili al prezzo di 549€. Questo modello speciale rappresenta il punto di unione tra estetica sportiva e intelligenza artificiale. Caratterizzati da finiture dorate e lenti polarizzate PRIZM 24K, gli Oakley Meta HSTN sono il primo prodotto di una linea destinata a rivoluzionare l’esperienza sportiva e quotidiana.

La tecnologia incontra lo stile: arriva la collezione estiva Oakley Meta

Dotati di una fotocamera integrata in grado di registrare video in 3K, permettono di catturare i momenti più intensi senza usare le mani. Il LED luminoso segnala quando si sta registrando, garantendo trasparenza anche durante lo streaming in diretta. Grazie agli altoparlanti open-ear, è possibile ascoltare musica o rispondere a chiamate senza isolarsi dall’ambiente. La batteria garantisce fino a otto ore di autonomia continua, con una custodia di ricarica che estende la durata fino a 48 ore. In più, l’accesso a Meta AI consente di ricevere risposte vocali in tempo reale. Insomma, un assistente intelligente sempre al fianco dell’utente, anche durante una partita di golf o una sessione di allenamento.

L’intera gamma Oakley Meta sarà disponibile entro l’estate, a partire da 439€. La collezione comprenderà sei varianti, tutte compatibili con lenti graduate, ideate per adattarsi a diverse condizioni sportive e gusti estetici. Dalle lenti fotocromatiche Transitions a quelle polarizzate per sport acquatici, ogni modello unisce performance e design. Oakley e Meta hanno collaborato per offrire un accessorio versatile, in grado di adattarsi alla vita dinamica degli atleti, degli amatori e degli appassionati di tecnologia. Le funzioni accessibili tramite comandi vocali permettono di scattare foto, rispondere a messaggi o effettuare chiamate senza interrompere l’attività in corso.

Dallo skateboard al surf, dal basket al running, questi smart glasses segnano una svolta per chi cerca il massimo senza compromessi. Con la potenza della tecnologia Meta AI integrata nella struttura inconfondibile di Oakley, il futuro degli occhiali sportivi è già qui.