iPhone 17 Air: il nero opaco rivoluziona l’estetica Apple

Non è la prima volta che Apple sorprende con le sue scelte stilistiche, ma questa volta l’effetto è decisamente diverso. Il nuovo iPhone 17 Air si mostra in una finitura “matte black”, ossia nero opaco, grazie a una delle anteprime condivise dal leaker Majin Bu. Fino a qualche giorno fa si era parlato solo di un’inedita tonalità azzurra molto chiara, quasi indistinguibile dal bianco in certe condizioni di luce. Adesso, invece, lo smartphone destinato a sostituire la versione Plus della linea Apple mostra finalmente il suo lato più deciso.

iPhone 17 Air: sottile e raffinato, ma sarà comodo da usare ogni giorno?

Ciò che salta subito all’occhio è il profilo sottilissimo, che con i suoi 5,5 millimetri diventa uno dei tratti caratterizzanti del nuovo iPhone. A completare il quadro, una camera bar a forma di pillola sul retro presenta l’unico sensore fotografico. Una scelta in linea con il nuovo stile dei modelli Pro e ProMax, dove la classica disposizione quadrata delle fotocamere verrà abbandonata. La combinazione di nero opaco e design minimalista conferisce al dispositivo un’identità nuova e assolutamente raffinata, ma non mancano dubbi sull’impatto pratico di queste scelte.

L’eleganza del nuovo iPhone 17 Air infatti non mette tutti d’accordo. Da un lato c’è chi apprezza il minimalismo e il peso ridotto, dall’altro chi teme che tanta attenzione all’estetica penalizzi la batteria. I commenti degli utenti online sono espliciti e contrastanti. Ridurre lo spessore può compromettere l’autonomia, specialmente se il dispositivo è pensato per un uso quotidiano prolungato. Alcuni riportano esperienze negative con modelli sottili, che non arrivano a fine giornata con un utilizzo standard.

Apple sembra però intenzionata a seguire una direzione ben precisa, dove il design diventa centrale anche nei modelli non Pro. Il nero opaco rappresenta quindi una scelta di stile chiara, pensata per distinguere visivamente l’iPhone 17 Air dal resto della serie. Ora resta da vedere se il compromesso tra forma e sostanza saprà conquistare anche i clienti più esigenti, quelli che non si accontentano di un look affascinante, ma vogliono anche prestazioni durature e di qualità.