Google, nuovo aggiornamento per Pixel 6a: risolti i problemi della batteria

Google ha dato il via alla distribuzione di un nuovo aggiornamento per gli smartphone Pixel, concentrato questa volta su correzioni tecniche e ottimizzazioni mirate. A beneficiarne sono quasi tutti i modelli dalla serie Pixel 6 in poi, anche se Pixel 6 e Pixel 6 Pro, almeno per ora, restano fuori. Nessuna patch di sicurezza viene introdotta con questa versione, ma l’attenzione è tutta su un elemento specifico: la gestione energetica di Pixel 6a.

L’obiettivo è contenere il surriscaldamento della batteria di Google Pixel 6a

Il cuore dell’aggiornamento è l’inizio della distribuzione del cosiddetto Battery Performance Program, un sistema pensato da Google per prolungare l’efficienza nel tempo delle batterie del modello 6a. Il meccanismo, già anticipato da tempo, prevede l’attivazione forzata della funzione Assistenza Batteria, che riduce gradualmente la tensione massimaper limitare il rischio di surriscaldamento. L’intervento si applica solo ai dispositivi ritenuti idonei e, anche in quei casi, non ha effetto immediato: si attiva solo dopo che lo smartphone ha superato i 400 cicli di ricarica.

A confermare la selettività dell’operazione è la possibilità, per chi possiede un Pixel 6a, di verificare direttamente sul sito di supporto Google se il proprio dispositivo è tra quelli coinvolti. In ogni caso, non si tratta di una funzione opzionale: l’aggiornamento è obbligatorio e permanente.

Altri miglioramenti inclusi nell’aggiornamento per Google Pixel 6a

Oltre al programma per la batteria, il pacchetto – identificato dalla build BP2A.250705.008 – introduce alcune migliorie di sistema. Tra le novità ce ne sono due in particolare che piaceranno di certo agli utenti, soprattutto ai più esigenti. Eccole qui:

Miglioramento della fluidità grafica nelle app compatibili con Android Auto;

Ottimizzazione della connettività Wi-Fi in condizioni particolari.

Il rollout è già partito e continuerà gradualmente nei prossimi giorni. Per chi ha un Pixel 6a, l’aggiornamento rappresenta l’avvio concreto di una gestione più attenta della batteria, anche se non tutti noteranno subito cambiamenti.