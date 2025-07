iPhone 17 Air: il nuovo colore sarà chiaro, quasi sbiadito

Il design è già noto, ma ora emergono i primi dettagli sui colori. L’iPhone 17 Air, in arrivo nel 2026, potrebbe debuttare con una colorazione inaspettata: un blu chiaro tendente quasi al bianco. Secondo le indiscrezioni di un leaker cinese noto come Fixed Focus Digital, Apple avrebbe scelto questa sfumatura “scolorita” come tinta principale per il marketing del dispositivo. Un’idea che sembra voler dare un’identità visiva precisa al nuovo modello, senza escludere la disponibilità di altre varianti cromatiche.

Tecnologia e fragilità: le sfide dell’iPhone 17 Air

Il nuovo iPhone sostituirà l’attuale versione Plus e sarà caratterizzato da uno spessore minimo di soli 5,5 mm. Questa scelta di design lo rende lo smartphone Apple più sottile mai realizzato. Tuttavia, le sfide principali per il successo dell’iPhone 17 Air non saranno legate al colore, ma alla resistenza strutturale. Il ricordo del bendgate dell’iPhone 6 è ancora vivido, e oggi la storia potrebbe ripetersi. Il telaio sottile e i display LTPO OLED ultra-compatti stanno creando non pochi problemi alla catena produttiva di Apple. Le indiscrezioni parlano di fragilità accentuata dei pannelli, troppo delicati per una produzione su larga scala.

Il rischio di rottura dei display sottili sembra al momento uno degli ostacoli principali. Apple starebbe lavorando a stretto contatto con i fornitori per migliorare la resistenza dei pannelli, che comunque saranno adottati su tutta la linea iPhone 17. Finalmente, anche i modelli non Pro dovrebbero ricevere display LTPO con refresh rate a 120 Hz. Tuttavia, la funzione ProMotion che consente di adattare dinamicamente la frequenza da 1 a 120 Hz potrebbe rimanere esclusiva delle versioni Pro.

Nel frattempo, emergono anche altri dettagli sulle varianti colore degli altri modelli. L’iPhone 17 base potrebbe arrivare in una tonalità lavanda, mentre i modelli Pro sono attesi nella tinta Sky Blue, simile a quella del MacBook Air M4 celeste. Ma è sull’iPhone 17 Air che Apple punta per cambiare la percezione del design ultra-sottile, e questa nuova sfumatura chiara potrebbe diventare il simbolo del minimalismo estetico voluto dalla casa di Cupertino.