iPhone 17 Air: A19 Pro anche per lui ma con GPU depotenziata

Oggi torniamo a parlarvi di uno smartphone che sta sicuramente attirando le attenzioni di tutti gli appassionati, aprendo a numerosi dibattiti e dubbi, come ovviamente avrete già visto il dispositivo in questione è iPhone 17 Air, il device ultra sottile in fase di lavorazione da parte di Apple che dovrebbe subire a settembre insieme all’intera gamma di iPhone.

Ricordiamo che il dispositivo in questione dovrebbe vantare uno spessore davvero senza precedenti che però ha aperto a numerosi dibattiti in merito la capacità della batteria che secondo tutti gli insider non sarà eccelsa come ci si aspettava, tale dibattito però lascia spazio ad un ulteriore elemento di discordia, stiamo parlando del chip presente all’interno, recenti indiscrezioni sono arrivate in merito e non sono propriamente le più edificanti.

Versione depotenziata del chip A19 Pro

Secondo recenti voci in arrivo da diversi Insider iPhone 17 Air non monterà un chip della generazione precedente, bensì della sua generazione di appartenenza che però sarà caratterizzato da una GPU leggermente depotenziata, il chip A 19 Pro normalmente ha una GPU con sei core dedicati alla grafica, ma quello presente all’interno di iPhone 17 Air si fermerà soltanto a cinque, una scelta che in molti giustificano con una questione legata sia ai consumi sia alla produzione di calore che ovviamente rappresenterà una tematica centrale, visto il design così sottile che necessita ovviamente di una minore produzione termica per evitare problemi legati a quest’ultima.

Secondo molti esperti del settore questo leggero depotenziamento non infilerà più di tanto l’utilizzo giornaliero del dispositivo, allo stesso tempo e tutto ancora da vedere dal momento che non sappiamo effettivamente come Apple gestirà la questione, inutile negare però che lo spessore ridotto del device sta mettendo a dura prova l’azienda di Cupertino che sta scendendo a compromessi importanti sotto vari aspetti, non rimane che attendere l’arrivo di settembre per capire cosa bolle in pentola nello specifico.