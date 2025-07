Truffa con soldi scomparsi dai conti correnti: il messaggio è pericolo

Gli inganni corrono sul web e spesso gli utenti non se ne accorgono neanche, come sta accadendo con una truffa, anzi con due. Ci sono più testi infatti che stanno fregando le persone fino addirittura a rubargli i soldi dal loro conto corrente. Come si può vedere in basso, i messaggi che stanno girando sono due e ugualmente pericolosi, in quanto fanno leva su regali e su soldi che si possono guadagnare, ovviamente tutto fake.

Truffa in corso ma con più di un messaggio, ecco alcuni testi che stanno fregando gli utenti da ormai giorni a questa parte

Il primo messaggio che potete vedere qui in basso è una truffa e purtroppo è stato utilizzato il buon nome della catena Tigotà. Ecco il testo al completo:

“Una sorpresa speciale per te da Tigotà

Ciao,

Ottime notizie — sei stato selezionato casualmente per ricevere una Lancôme Beauty Box, in esclusiva da Tigotà!

Questo regalo a tempo limitato include prodotti di bellezza di lusso pensati per farti sentire al meglio. Ma attenzione: è valido fino ad esaurimento scorte.

Il tuo regalo è riservato — ma solo per poco.

Clicca qui sotto per riscattarlo subito e goderti la bellezza firmata Lancôme.

Riscatta ora la mia Beauty Box

Grazie per far parte della community Tigotà

Ci piace premiare i nostri clienti fedeli.

— Il team Tigotà“.

Purtroppo c’è anche un altro messaggio, il quale fa credere a qualcuno di poter ricevere una somma che supera il milione di euro. Ovviamente anche in questo caso ci ritroviamo di fronte ad una truffa:

“Spero che questo messaggio ti trovi bene. Sono lieto di informarti che è stata organizzata una donazione per te. Questo gesto è stato fatto con l’intenzione sincera di sostenerti e incoraggiarti in ogni modo possibile. L’importo in questione è di 1,9 milioni di euro. Se sei interessato, rispondi.“.