Google Pixel 10, ecco i probabili prezzi per l’Europa

Il prossimo 20 agosto 2025 il produttore tech Google terrà un importante evento durante il quale annuncerà in veste ufficiale la sua nuova serie di smartphone di punta. Ci stiamo quindi riferendo ai prossimi Google Pixel 10. Nonostante manchi poco più di un mese al loro arrivo, sono da poco emerse nuove indiscrezioni. In particolare, sono emersi quelli che potrebbero essere i prezzi di vendita ufficiali per il mercato europeo.

Google Pixel 10, emergono in rete i probabili prezzi di vendita per l’Europa

In queste ultime ore sono emersi in rete quelli che potrebbero essere i prezzi di vendita ufficiali per il mercato europeo dei prossimi smartphone di punta di Big G. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla prossima serie dei Google Pixel 10. A rivelare i prezzi dell’intera line-up di Big G è stato il noto leaker Roland Quandt tramite un post sulla propria pagina del social network Bluesky. Il leaker è stato piuttosto preciso, indicando i prezzi di tutti i modelli e i tagli di memoria che saranno disponibili.

Google Pixel 10 : 899€ con 128 GB, 999€ con 256 GB

: 899€ con 128 GB, 999€ con 256 GB Google Pixel 10 Pro : 1099€ con 128 GB, 1199€ con 256 GB, 1329€ con 512 GB, 1589€ con 1 TB

: 1099€ con 128 GB, 1199€ con 256 GB, 1329€ con 512 GB, 1589€ con 1 TB Google Pixel 10 Pro XL : 1299€ con 256 GB, 1429€ con 512 GB, 1689€ con 1 TB

: 1299€ con 256 GB, 1429€ con 512 GB, 1689€ con 1 TB Google Pixel 10 Pro Fold : 1899€ con 256 GB, 2029€ con 512 GB, 2289€ con 1 TB

Come è possibile notare da questo riassunto, il leaker ci ha rivelato che il modello Google Pixel 10 Pro XL partirà con un taglio di memoria più ampio pari a 256 GB. Questo succederà anche al pieghevole dell’azienda, ovvero il prossimo Google Pixel 10 Pro Fold. Discorso differente per gli altri due modelli, ovvero Google Pixel 10 e Google Pixel 10 Pro. Entrambi saranno infatti distribuiti con tagli di memoria a partire da 128 GB.

Per il momento sono ovviamente rumors e leaks. Tuttavia, vale la pena sottolineare che Roland Quandt è un leaker molto affidabile del settore tech. Vedremo se avrà ragione o meno.