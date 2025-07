Apple Arcade: la piattaforma si prepara a ricevere 4 nuovi titoli

Recentemente Apple ha lanciato la sua piattaforma per videogiocare connessi in tutto il mondo denominata Apple Arcade, quest’ultima include numerosi titoli a cui si può accedere senza problemi una volta iscritti al programma in questione, la piattaforma a partire dal prossimo 7 agosto accoglierà quattro nuovi titoli che andranno ad arricchire una selezione che già supera i 200 giochi, tutti senza pubblicità né acquisti in app, caratteristiche decisamente interessanti, vista la natura della piattaforma.

I titoli in arrivo

I titoli in arrivo su Apple Arcade sono i seguenti: Play-Doh World, Worms Across Worlds, Let’s Go Mightycat! ed Everybody Shogi.

Per quanto riguarda il primo titolo, il celebre marchio di pasta modellabile fa il salto nel digitale offrendo più piccoli la possibilità di creare personaggi unici e guardarli prendere vita sullo schermo, il gioco sarà costellato di animali fantastici, acconciature fuori dagli schemi, aree interattive e personaggi speciali da collezionare, questi ultimi andranno a riempire degli zoo presenti in ogni angolo del gioco, il tutto pensato ovviamente per stimolare la creatività e incoraggiare un gioco libero.

Il secondo titolo rappresenta invece un nome storico, le due società dietro il titolo rinnovano la saga dei vermi combattivi con un nuovo capitolo, questa volta i giocatori seguiranno gli esperimenti disastrosi del professor Worminkle inseguendolo attraverso cinque dimensioni diverse.

Il terzo titolo invece è dedicato ad un normale gatto domestico che si trasforma in un improbabile eroe galattico dopo l’intervento di un’entità onnipotente, il risultato di questo strano evento è un rompicapo 3D dai toni bizzarri in cui si potrà personalizzare il proprio personaggio, salvare amici in mezzo alle stelle e conquistare i pianeti colorati.

L’ultimo titolo invece è dedicato a coloro che amano la strategia, si tratta di una versione vivace e accessibile del classico gioco da tavolo giapponese che combina elementi puzzle comparti in diretta live con giocatori di tutto il mondo, la grafica è colorata e garantisce anche un sistema cross platform decisamente fluido.