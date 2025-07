PS Plus Extra e Premium, svelati i giochi di luglio 2025

Continua la favolosa estate per tutti gli amanti dei videogiochi. Come di consueto, ritorna infatti uno degli appuntamenti più attesi del settore. Il colosso del gaming Sony ha infatti da poco annunciato i nomi dei videogiochi che saranno resi disponibili a breve per tutti gli abbonati a PlayStation Plus, in particolare per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Sony annuncia i videogiochi di luglio per PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium

Ritorna il consueto appuntamento mensile per tutti gli abbonati ai vari servizi di PlayStation Plus. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso del gaming Sony ha da poco annunciato i nomi dei videogiochi che arriveranno a breve per tutti gli abbonati a due piani in particolare, ovvero per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium.

Come sempre, si tratta di videogiochi decisamente interessanti e anche piuttosto noti. Spicca infatti ad esempio il famoso videogioco Cyberpunk 2077. Anche questa volta, sono compresi sia videogiochi compatibili con la precedente console da gaming PlayStation 4 sia videogiochi compatibili soltanto con la console da gaming di ultima generazione di casa Sony, ovvero la nuova PlayStation 5.

PlayStation Plus Extra e Premium – videogiochi in arrivo a luglio 2025

Cyberpunk 2077 | sia su PS5 sia su PS4

Abiotic Factor | solo su PS5

Banishers: Ghosts of New Eden | solo su PS5

Bluey: Il Videogioco | sia su PS5 sia su PS4

Planet Zoo | solo su PS5

Risk of Rain 2 | sia su PS5 sia su PS4

Tropico 6 | sia su PS5, PS4

New World: Aeternum | solo su PS5

Twisted Metal 3 | sia su PS5 sia su PS4

Twisted Metal 4 | sia su PS5 sia su PS4

Secondo quanto riportato ufficialmente dal colosso del gaming Sony, i videogiochi in questione saranno disponibili al download per gli abbonati a partire dalla giornata del prossimo 15 luglio 2025.