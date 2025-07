NOW: in arrivo un aumento per il Pass Sport

Dal 1° settembre 2025, NOW, la piattaforma streaming di proprietà Sky, introdurrà un aumento per il suo Pass Sport. Si tratta di un incremento significativo, ovvero di 5€ in più al mese sia per l’abbonamento annuale che per quello mensile. Una notizia che ha già creato discussioni accese tra utenti e appassionati. L’informazione è emersa da alcune email inviate agli abbonati, dove si preannuncia la rimodulazione dei prezzi. Nessuna modifica invece, almeno per ora, per i pacchetti dedicati a film, serie TV e show.

NOW offre molto sport, ma l’aumento spinge a riflettere sul valore reale dell’abbonamento

Tale scelta non è ancora stata riportata sul sito ufficiale di NOW, il che offre è vantaggioso per chi vuole abbonarsi al prezzo attuale. È infatti ancora possibile attivare il Pass Sport con il vecchio listino. Chi lo fa ora con la formula annuale, bloccherà i 14,99€ mensili per un intero anno, evitando l’ attuale aumento fino alla scadenza. Dopo settembre, il costo salirà a 19,99€ al mese con vincolo di 12 mesi, mentre chi preferisce il piano mensile senza obblighi passerà da 24,99 a 29,99€. Una differenza che potrebbe pesare soprattutto su chi segue lo sport in modo continuo.

Nonostante l’uscita di Eurosport dal pacchetto, NOW continua a trasmettere eventi sportivi di alto livello. Il Pass Sport include la Formula 1, la MotoGP, la Champions League, la Premier League, la Bundesliga e tre partite a giornata della Serie A. A ciò si aggiungono i grandi tornei di tennis come Wimbledon, US Open e ATP Finals. L’offerta di intrattenimento quindi resta sempre molto ricca, ma l’aumento di prezzo riduce la convenienza del servizio per una fetta di pubblico che guarda solo eventi selezionati.

A pesare sul giudizio generale è anche la qualità tecnica della piattaforma. Molti utenti lamentano difficoltà nell’uso dell’app, tempi di attesa lunghi per i dispositivi connessi e trasmissioni interrotte nei momenti più importanti. Il malcontento cresce, specialmente tra coloro che già si erano adattati al precedente aumento da 9,99 a 14,99€