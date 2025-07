Ops! Mobile, sgambetto a Iliad: ecco 300GB al mese in 5G

Tra le proposte più generose in termini di traffico dati, OPS Special 300 GB si distingue per il suo equilibrio tra contenuti e prezzo fisso. L’offerta, firmata dal gestore virtuale Ops! Mobile, include minuti illimitati, 100 SMS e ben 300 giga in 4G, suddivisi in 150 giga di base e 150 giga aggiuntivi forniti direttamente da Ops! come parte dell’iniziativa. Tutto questo al costo di 9,99€ al mese, una cifra che resta invariata per sempre, senza aumenti nel tempo. Una vera e propria garanzia per tutti gli utenti che cercano un’offerta stabile.

Attivabile solo in portabilità, esclusi gli utenti Vodafone

Questa promozione è esclusiva per chi porta il proprio numero da un altro gestore. Non è disponibile per chi proviene da Vodafone, ma può essere attivata da utenti di qualsiasi altro operatore, sia virtuali sia tradizionali. L’assenza di limitazioni legate alla rete di provenienza, fatta eccezione per Vodafone, la rende appetibile per chi cerca una nuova soluzione con tanti giga, senza sacrificare la possibilità di effettuare chiamate illimitate.

Attivazione tramite SPID e SIM spedita gratis

Per attivare l’offerta è necessario completare la procedura di identificazione tramite SPID, ormai diventata una modalità standard per molti operatori virtuali. La spedizione della SIM è gratuita, mentre il costo di attivazione è pari a 9,90€, da pagare una sola volta al momento della sottoscrizione. Non sono previsti costi nascosti o spese ricorrenti extra.

L’intera operazione può essere gestita online, rendendo il passaggio a Ops! Mobile semplice e veloce. Inoltre, grazie alla struttura trasparente dell’offerta, chi aderisce sa esattamente cosa ottiene: minuti senza limiti, 100 SMS e una quantità di traffico dati molto ampia, utile anche per chi utilizza lo smartphone come hotspot.

Con OPS Special 300 GB, Ops! Mobile punta a un pubblico esigente sul fronte dei giga ma attento al prezzo fisso mensile. Una proposta chiara, completa e adatta a chi desidera cambiare gestore senza complicazioni.