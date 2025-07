Fastweb batte Iliad: 3 offerte fino a 300GB in 5G ora disponibili

Fastweb rinnova la propria gamma di offerte mobili con tre nuove soluzioni pensate per soddisfare esigenze diverse, tutte con tariffe trasparenti, nessun vincolo e una navigazione veloce garantita da una rete pluripremiata. I nuovi piani si chiamano Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi, e si distinguono per contenuti e prezzo, mantenendo però in comune un’esperienza semplice e chiara per chi desidera cambiare operatore.

Fastweb Mobile: 150 giga a meno di 9 euro al mese

Parlando di questa prima offerta, già vista altre volte in giro, al suo interno c’è davvero di tutto. Si parte con minuti illimitati, 100 SMS e 150 giga di traffico dati al prezzo di 8,95€ al mese. C’è dunque tanto equilibrio tra i dati e soprattutto il prezzo, che risulta particolarmente accessibile anche per chi vuole un’offerta base ma fuori dal comune per quanto concerne i contenuti che infatti sono molti di più. Avete dunque la vostra soluzione.

Mobile Full e Mobile Maxi: più giga e servizi inclusi

Per chi ha bisogno di qualcosa in più, Mobile Full rappresenta l’evoluzione naturale: con 200 giga, minuti illimitati e 100 SMS, il tutto a 10,95€ al mese, include anche l’accesso alla rete 5G senza costi aggiuntivi.

Il pacchetto più completo è Mobile Maxi, che con 12,95€ al mese offre 300 giga, Fastweb Protect incluso e l’assicurazione Assistenza Pet di Quixa, pensata per chi desidera un servizio che vada oltre la semplice connettività.

Attivazione online, eSIM gratuita e zero costi nascosti

Tutte e tre le offerte possono essere attivate online, oppure si può richiedere una chiamata gratuita da parte di un operatore. Il formato eSIM è disponibile gratuitamente, mentre chi preferisce la SIM fisica riceverà comunque la spedizione senza spese aggiuntive. L’attivazione può essere completata tramite SPID, carta d’identità elettronica, oppure con video-identificazione. È previsto un costo di attivazione di 10€ una tantum, ma non ci sono spese nascoste né sorprese in fattura.