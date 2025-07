Ops! Mobile, la sua Special distrugge Vodafone e TIM con 300GB al mese

Tra i gestori virtuali presenti nel mercato italiano, OPS! Mobile si distingue per l’ampia disponibilità di traffico dati e per una struttura tariffaria pensata per durare nel tempo. L’offerta attualmente attiva, OPS! Special 300 GB, propone un pacchetto molto generoso e condizioni chiare, ideali per chi cerca tanti giga a un prezzo fisso. Non c’è più dunque tutta quella differenza con i gestori più navigati e longevi, in quanto anche i virtuali sono diventati una realtà molto affermata.

Cosa prevede OPS! Special 300 GB

La promozione include minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 300 giga in 4G al costo fisso di 9,99€ al mese per sempre. Di questi, 150 giga sono forniti direttamente, mentre gli altri 150 sono offerti come extra da OPS! Mobile. La proposta è rivolta esclusivamente a chi decide di portare il proprio numero, con una sola eccezione: gli utenti provenienti da Vodafone non possono attivarla.

Attivazione con SPID e spedizione gratuita

L’attivazione è possibile solo tramite SPID, sistema che garantisce maggiore sicurezza e rapidità nelle verifiche. Il costo di attivazione è di 9,90€ una tantum, mentre la spedizione della SIM è gratuita, sia per quella fisica che per eventuali soluzioni digitali.

Prezzo bloccato e assenza di vincoli

Uno dei punti di forza dell’offerta è la garanzia del prezzo bloccato nel tempo, senza rimodulazioni o aumenti improvvisi. Questo aspetto la rende particolarmente interessante per chi è stanco delle modifiche contrattuali a sorpresa da parte di altri operatori. Non sono previsti costi nascosti né vincoli contrattuali, quindi l’utente può interrompere il servizio in qualsiasi momento.

Un’offerta pensata per chi consuma tanto

OPS! Special 300 GB è perfetta per chi usa lo smartphone per streaming, gaming, lavoro e hotspot, grazie all’enorme quantità di dati mensili a disposizione. È una proposta che mette al centro il valore effettivo della connessione, senza sacrificare la semplicità. La scelta ora è tutta degli utenti.