Google Pixel, se non suona la sveglia è un bug: Google al lavoro

Il sistema operativo dei Google Pixel è spesso citato tra i migliori nel mondo Android, ma anche le interfacce più curate non sono immuni da errori. Sono ormai diverse settimane che gli utenti provvedono a segnalare alcuni problemi riguardanti la sveglia, con notifiche che indicano: “Sveglia non attivata per ragioni sconosciute”. Da qui ne deriva un messaggio chiarissimo e anche molto fastidioso: il sistema rileva l’errore, ma non è in grado di spiegarlo né di prevenirlo.

Le segnalazioni, emerse soprattutto su Reddit, fanno riferimento a build stabili di Android, non versioni in fase beta. Tra i dispositivi coinvolti figura anche la serie Pixel 9, a conferma del fatto che il problema interessa modelli recenti e pienamente aggiornati.

Un’anomalia già vista, ma ora più difficile da gestire

Non è la prima volta che gli smartphone Pixel mostrano comportamenti anomali con la sveglia. A marzo 2025, un’altra ondata di segnalazioni aveva evidenziato disattivazioni improvvise, ma in quel caso il problema era legato alla cancellazione accidentale delle impostazioni. Oggi lo scenario è diverso: la sveglia non si attiva affatto, pur restando visibile nel sistema.

Google, contattata direttamente da alcuni utenti, ha ammesso di non riuscire a replicare il bug nei test interni. Di conseguenza, al momento non è previsto alcun intervento correttivo, probabilmente a causa della diffusione ancora limitata del problema. Una posizione che, comprensibilmente, lascia perplessi chi si è trovato in difficoltà a causa di un risveglio mancato.

Nessun legame con app esterne o modalità silenziose

I test condotti dalla community sembrano escludere l’interferenza di app di terze parti o della modalità Non disturbare. Il comportamento anomalo sarebbe riconducibile a un errore del sistema operativo. In attesa di un fix ufficiale, l’unica soluzione temporanea è quella di impostare sveglie alternative su smartwatch, assistenti vocali o altri dispositivi, rinunciando momentaneamente all’affidabilità del proprio Pixel.