Google Pixel 9, attenzione: la sveglia potrebbe disattivarsi, è in corso un bug

Non è la prima volta e, probabilmente, non sarà nemmeno l’ultima. I proprietari di Google Pixel 9 si trovano di nuovo alle prese con un bug davvero frustrante: la sveglia sparisce o si disattiva da sola, senza alcun preavviso. Il risultato? Giornate iniziate nel panico, riunioni saltate, treni persi, ritardi al lavoro e notti insonni per chi non si fida più del proprio smartphone.

Un problema più diffuso di quanto sembri

Sono tanti gli utenti che hanno fatto presente il problema, con situazioni davvero al limite: persone raccontano di impegni importanti persi e altre di giorni di seguito in cui si sono svegliate tardi senza essere svegliate dal loro smartphone.

La cosa peggiore è che alcuni avevano impostato anche dieci o più sveglie, nel tentativo di essere certi di alzarsi in tempo. Niente da fare: tutte disattivate misteriosamente. E non si tratta solo di un problema del Pixel 9: ci sono segnalazioni isolate anche da chi possiede modelli precedenti della linea Pixel.

Il sospetto: Gemini o l’app Orologio?

A oggi non ci sono certezze, ma due sono le ipotesi più gettonate. La prima chiama in causa Gemini, l’assistente AI di Google. Alcuni utenti sostengono che, dopo aver chiesto all’assistente di interrompere un timer, anche le sveglie impostate siano state spente insieme a tutto il resto. Una teoria inquietante, seppur non ancora confermata ufficialmente.

La seconda ipotesi punta il dito contro l’app Orologio, già protagonista in passato di malfunzionamenti simili. Non è infatti la prima volta che gli utenti Pixel segnalano bug legati alle sveglie: nel 2022, ad esempio, alcuni avevano riscontrato problemi con l’audio e con l’integrazione di Spotify, che impediva alle sveglie di attivarsi.

Quale soluzione adottare in attesa di un aggiornamento

In attesa di un aggiornamento correttivo da parte di Google, la soluzione più semplice resta anche la più antica: una sveglia analogica, magari recuperata dal fondo di un cassetto. Non sarà smart, non avrà un’interfaccia accattivante, ma almeno fa il suo lavoro ogni volta che serve.