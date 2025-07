BYD rivoluziona il settore: il parcheggio autonomo ora è realtà

Di recente BYD ha annunciato un aggiornamento fondamentale della propria piattaforma di guida assistita “God’s Eye”. Tale evoluzione porta il sistema a raggiungere il Livello 4 di autonomia, consentendo ai veicoli del marchio di parcheggiare da soli, senza necessità di intervento umano. Si tratta di una funzione finora sperimentale che, ora, debutta in forma ufficiale nei modelli destinati al mercato cinese. Ma ciò che davvero fa notizia non è tanto la componente tecnologica quanto l’aspetto legale e commerciale. BYD infatti sarà la prima casa automobilistica in Cina ad assumersi la responsabilità diretta per eventuali danni causati dal sistema di parcheggio automatico.

Responsabilità e fiducia: BYD cambia le regole della guida autonoma

In pratica, se un’auto BYD con funzione smart parking dovesse causare un incidente, l’utente non dovrà attivare alcuna procedura assicurativa. Sarà l’azienda stessa a gestire direttamente il risarcimento, evitando così che il sinistro influisca sull’assicurazione del cliente. Si tratta sicuramente di un gesto forte, che sottolinea la fiducia assoluta di BYD nelle prestazioni del proprio sistema.

Il nuovo “God’s Eye” di BYD non è un semplice upgrade. Il sistema sarà disponibile in tre versioni differenti. La configurazione base “God’sEye-C” offre già capacità di calcolo elevate con 12 telecamere e 5 radar a onde millimetriche. Salendo di livello, “God’sEye-B” aggiunge un sensore LiDAR e maggiore potenza di elaborazione, dedicato a modelli più sofisticati come Denza e Fang Cheng Bao. La versione più avanzata, “God’sEye-A”, riservata al brand di lusso Yangwang, dispone di tre LiDAR e una capacità di calcolo impressionante di 600TOPS. Tutti questi sistemi garantiscono una precisione nel parcheggio fino a 2cm, elemento essenziale per poter garantire sicurezza senza compromessi.

Insomma, con questa mossa, BYD non solo dimostra la maturità della propria tecnologia, ma punta anche sulla completa trasparenza. In un mercato dove i dubbi sulla responsabilità degli incidenti con veicoli autonomi sono ancora all’ordine del giorno, l’azienda cinese sceglie di agire in prima persona. Una strategia che si propone così di rafforzare la fiducia nei confronti della guida autonoma, dando agli automobilisti la certezza di un supporto diretto e concreto.