Fastweb Mobile Full: quando la convenienza incontra l’alta tecnologia

Fastweb torna nel mercato mobile con una proposta capace di unire potenza, affidabilità e accessibilità. Si tratta dell’ offerta Mobile Full che include 200GB di traffico internet, anche in 5G, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS e un servizio che non conosce vincoli contrattuali. Il tutto al prezzo competitivo di 10,95€ al mese. La rete su cui si appoggia è quella Vodafone, tra le più premiate in Italia, con garanzia di copertura stabile e prestazioni elevate in tutte le aree coperte.

Fastweb Mobile Full: un’offerta che guarda al futuro e alla sostenibilità

La navigazione è sempre veloce, grazie all’accesso alla tecnologia 5G inclusa senza costi extra. Ma anche quando il segnale mobile è assente, le chiamate non si fermano. Infatti con la funzione WiFi-Calling, l’utente può telefonare tramite qualsiasi rete Wi-Fi, purché supportata dal dispositivo. Un altro punto di forza è la semplicità nell’attivazione. Si può scegliere tra SIM fisica o eSIM, attivabili anche tramite SPID o CIE. Il contributo di attivazione è pari a 10€, con spedizione sempre gratuita. A tutto ciò si aggiunge il roaming incluso in Europa, Regno Unito, Svizzera e Ucraina fino a 17GB al mese, e la possibilità di chiamare oltre 60 destinazioni estere senza dover pagare altro.

Fastweb non propone soltanto tariffe competitive. L’obiettivo dell’ operatore è quello di rendere l’accesso digitale più sicuro e responsabile. L’iniziativa Fastweb Protect è un esempio concreto. Inclusa per i primi tre mesi, fornisce protezione contro i rischi del web, come siti pericolosi, furti d’identità digitale e contenuti dannosi. Dopo il periodo gratuito, il servizio ha un costo mensile di 3€, sempre disattivabile facilmente dall’App MyFastweb.

Anche l’impegno ambientale è fondamentale per L’azienda. Le SIM sono in materiale riciclato al 100% e mira a raggiungere l’obiettivo “Net Zero Carbon” entro il 2035, con una riduzione del 90% delle emissioni. In più ha a già donato un milione di euro per iniziative a favore del pianeta. Ma non è finita qui. Chi sottoscrive l’offerta Mobile Full può accedere gratuitamente anche ai corsi della Fastweb Digital Academy, un progetto che mira a formare nuove competenze digitali, oggi sempre più richieste dal mercato del lavoro. Insomma, tutto è pensato per offrire un’esperienza completa, sicura, moderna e consapevole, senza sorprese e con la massima trasparenza.