Ecovacs: le offerte imperdibili per l’ultimo giorno dell’Amazon Prime Day

Amazon Prime Day sta per volgere al termine, le offerte sono attive solo fino alle 23:59 di oggi, 11 luglio 2025, ma avete ancora tutto il giorno per approfittare degli ottimi sconti che Ecovacs ha deciso di mettere a disposizione di tutti i consumatori, ricordiamo in possesso di un abbonamento Amazon Prime Day attivo. Dopo i tanti articoli dei giorni scorsi, oggi vi proponiamo un riepilogo dei migliori prodotti dell’azienda in promozione, così da poter fare mente locale e cogliere subito al volo l’occasione del massimo risparmio dell’anno (fino ad ora).

Ecovacs: le migliori offerte del Prime Day di Amazon

I prodotti su cui focalizzare l’attenzione partono dall’Ecovacs Deebot X9 Pro Omni, top di gamma della serie Deebot, capace di raggiungere una potenza di aspirazione di 16’600 Pa, cifre elevatissime, con autopulizia istantanea OZMO ROLLER, tecnologia BLAST, sistema Triple Lift, spazzola ZeroTangle 3.0 (contro i grovigli e simili), ma anche lavaggio mocio con acqua calda e non solo. Il suo prezzo di listino di 1499 euro, viene fortemente ridotto dallo sconto Amazon sino a 985 euro a questo link.

Volete salire ulteriormente con la potenza di aspirazione? allora dovete acquistare Ecovacs Deebot X8 Pro Omni, raggiunge 18000 Pa, con tecnologia di lavaggio automatico Ozmo Roller, pulizia con acqua calda (40-75°C) ed erogazione automatica della soluzione detergente (tra le tante ottime specifiche del prodotto). Il suo prezzo? di listino sarebbe pari a 1299 euro, ma solo fino a stasera è di 805 euro. Ordinatelo qui.

Sempre restando nell’ambito dei robot aspirapolvere, non possiamo non parlare di un mostro sacro della fascia medio-alta: il suo nome è Ecovacs Deebot T50 Pro Omni, con i suoi 15000 Pa vuole sicuramente differenziarsi dalla massa, migliorando notevolmente rispetto al fratello minore T30 Pro, ed offrendo in cambio tantissima tecnologia. In questo caso non abbiamo più il roller, ma sono disponibili i classici panni rotanti posteriori, estensibili, con aggiunta automatica della soluzione detergente. Di listino in vendita a 899 euro, oggi può essere vostro con il pagamento di 499 euro a questo link (in vendita anche in bianco qui).

L’ultimo prodotto di cui vi parliamo si discosta dagli altri proprio per essere un robot lavavetri, e non un robot aspirapolvere. Si tratta di Ecovacs W2 Pro Omni, riesce a garantire una pulizia super approfondita di ogni superficie, con triplo ugello spruzzatore d’acqua, protezione a 12 livelli, la pianificazione del percorso WIN-SLAM 4.0, oltre alla possibilità di ricaricarsi durante il funzionamento con la stazione multifunzione a disposizione. Può essere acquistato a soli 534,99 euro, contro i 599,00 euro di listino, in vendita su Amazon qui.