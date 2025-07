Offerta Vodafone: 100 GB e minuti illimitati a 6,99€!

C’è qualcosa di davvero liberatorio nel cambiare operatore, non ti pare? Un po’ come quando molli quel vecchio abbonamento in palestra che non usavi mai per dedicarti finalmente a un corso che ti entusiasma davvero. Vodafone sembra voler pescare proprio da questo desiderio di rinnovamento con un’offerta studiata per chi arriva da Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali: 100 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, tutto a 6,99€ al mese.

Promo Vodafone: 100 GB e minuti illimitati a 6,99€, attivazione gratis

Il bello è che l’attivazione è gratuita e la SIM ti arriva comodamente a casa senza costi extra, purché tu faccia tutto online. Insomma, puoi attivarti senza nemmeno alzarti dal divano e goderti una delle reti più veloci d’Italia (sempre che il tuo smartphone supporti il 5G e tu sia sotto copertura, ovviamente). Anche se non sei a Milano o non hai l’ultimo modello pieghevole, quei 100 Giga restano una bella riserva: perfetti per Netflix, Spotify, videochiamate, scroll compulsivi e persino un po’ di hotspot se il Wi-Fi decide di abbandonarti.

E per chi ama viaggiare, Vodafone pensa anche a questo: nell’Unione Europea hai a disposizione 8,8 Giga senza costi aggiuntivi, così puoi usare Maps per esplorare i vicoli di Lisbona o tradurre il menù di un bistrò parigino senza preoccupazioni.

Minuti e SMS sono illimitati, ma con qualche limite “di buon senso” per evitare abusi: puoi parlare con gli amici quanto vuoi, ma niente centralini aziendali in salsa domestica. C’è anche un’opzione comoda che ti evita di preoccuparti delle ricariche: attivando l’addebito automatico, l’offerta si rinnova da sola ogni mese e, se il credito scende sotto i 5€, parte una ricarica automatica. Addio sorprese a fine mese!

Attenzione però, questa promo è riservata a chi arriva da operatori selezionati, quindi se sei con ho. Mobile o Fastweb, purtroppo niente da fare. Quindi vale la pena controllare bene prima di illuderti.

Tutto sommato, se stai cercando più giga senza complicazioni e vuoi cambiare aria, questa offerta di Vodafone a 6,99€ al mese può davvero fare al caso tuo.