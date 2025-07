Tutor autostradali, l’estate parte sotto il loro controllo

Durante l’estate 2025, milioni di automobilisti italiani affolleranno le principali direttrici autostradali per raggiungere le località di villeggiatura. Con l’aumento del traffico, crescono anche i controlli della Polizia Stradale, che si affida sempre più al sistema-Tutor per garantire sicurezza. I Tutor, attualmente operativi su 200 tratte, monitorano quasi 2.000km di carreggiate, di cui 1.800km solo sulla rete in concessione ad Autostrade per l’Italia.

Tutor e multe: cosa cambia per chi trasgredisce

Questi dispositivi funzionano rilevando la velocità media tra due punti, registrando data e ora di passaggio all’ingresso e all’uscita di una determinata tratta. In caso di superamento del limite, il sistema segnala automaticamente l’infrazione. Dai mesi scorsi sono stati introdotti i nuovi Tutor 3.0, capaci di individuare anche violazioni più gravi. Come ad esempio guida contromano, uso di corsie vietate, superamento del peso massimo autorizzato e mancato rispetto dell’obbligo di marcia a destra per i mezzi più pesanti.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che i margini di tolleranza per i Tutor devono essere identici a quelli previsti per gli autovelox. Ciò significa che anche chi supera di poco i limiti può incorrere in sanzioni. Le multe partono da 42€ per chi eccede fino a 10 km/h e salgono rapidamente con l’aumentare dello sforamento.

Chi supera il limite da 11 a 40km/h rischia una sanzione fino a 694€ e la perdita di tre punti dalla patente. Oltre i 40km/h scattano sospensione della patente e una decurtazione di dieci punti. Per i neopatentati le sanzioni sono doppie in termini di punti, mentre quelle commesse tra le 22:00 e le 7:00 subiscono un aumento del 30%. Tutti i tratti sorvegliati dai Tutor sono consultabili online sul sito della Polizia Stradale, con un elenco aggiornato a marzo 2025. Controllare la mappa prima di mettersi in viaggio può aiutare a evitare spiacevoli sorprese e contribuire a rendere più sicuri gli spostamenti estivi.