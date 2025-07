1Mobile ha la super offerta del mese: 150Gb al mese con il 5G gratis

1Mobile rilancia la propria presenza sul mercato con una proposta pensata per chi cerca un piano conveniente ma ricco di contenuti. Si chiama Speed 5G 150 Limited Edition ed è una delle promozioni più aggressive tra quelle attualmente disponibili nel panorama dei virtual operator. Il gestore si appoggia alla rete Vodafone e offre con questa tariffa minuti senza limiti, 50 SMS e 150 giga di traffico dati in 5G, garantendo così un buon mix tra quantità e qualità della connessione.

Promo a 5€ il primo mese, poi 6,99€ al mese

Il prezzo rappresenta uno dei punti di forza di questa soluzione. Il primo mese è proposto in promo a 5€, mentre dal secondo mese in poi si passa alla tariffa definitiva di 6,99€ al mese. Si tratta di una cifra competitiva, soprattutto in rapporto alla quantità di giga inclusi e alla possibilità di navigare con velocità elevate.

L’offerta è riservata a chi porta il numero da un altro operatore, senza alcuna limitazione in base alla provenienza. Questo la rende accessibile a una platea ampia, comprese le SIM attivate presso gli operatori principali. La SIM è gratuita per chi effettua la portabilità, mentre chi sceglie di attivare un nuovo numero deve sostenere una spesa di 5€ per la SIM.

Attivazione solo con SPID e nessun costo iniziale

La procedura di attivazione è interamente digitale e richiede l’identificazione tramite SPID, in linea con le nuove direttive di sicurezza. Il costo di attivazione è completamente gratuito, un altro elemento che contribuisce a rendere questa proposta particolarmente appetibile, soprattutto per chi desidera passare a un operatore virtuale senza vincoli né spese extra.

Con Speed 5G 150 Limited Edition, 1Mobile si inserisce con decisione nel segmento delle offerte low cost ad alto contenuto, puntando su rete solida, prezzo accessibile e una quantità generosa di giga. Ormai non bisogna più tirarsi indietro di fronte a queste offerte che sono le realtà più importanti.