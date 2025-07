Kena Mobile vince con la sua Promo Rush 130: ci sono fino a 230GB al mese

Kena Mobile rilancia la sua proposta commerciale con una nuova offerta chiamata Promo Rush 130, pensata per chi desidera cambiare operatore senza rinunciare a un pacchetto completo e conveniente. Si tratta di una promozione dedicata a chi arriva da Iliad o da un altro gestore virtuale, con condizioni particolarmente vantaggiose e primo mese gratuito.

Il contenuto dell’offerta è chiaro: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 230 giga di traffico dati in 4G, il tutto a soli 6,99€ al mese a partire dal secondo mese. Una cifra competitiva, soprattutto in rapporto alla quantità di dati disponibili e alla copertura garantita dalla rete di appoggio di Kena, che sfrutta l’infrastruttura TIM.

Nessun costo per SIM e spedizione gratuita: Kena Mobile vince e convince anche questa volta

Uno degli aspetti che rendono Promo Rush 130 ancora più interessante è l’assenza di spese nascoste. La SIM viene spedita gratuitamente, senza costi extra per la consegna o per l’attivazione. Il primo mese non prevede alcun addebito, consentendo a chi effettua la portabilità di testare il servizio senza dover sostenere costi immediati.

Tra le cose più semplici in questo caso c’è sicuramente il processo di attivazione in quanto può essere eseguito direttamente online e con poche operazioni. Non bisogna utilizzare per forza di cose l’identificazione con i soliti strumenti, ma nessun problema: la procedura che verrà fatta sarà comunque sicura al 100% e comporterà tutti i vantaggi agli utenti.

Con Promo Rush 130, Kena Mobile punta a conquistare un pubblico attento al prezzo, ma che necessita anche di tanti giga ogni mese per navigare, guardare video, usare social e app di messaggistica in libertà. L’assenza di vincoli, la chiarezza nelle condizioni e l’ottimo rapporto tra costo e contenuti rendono questa offerta una delle più interessanti nel panorama attuale degli operatori virtuali. Non c’è altro da fare che dare un’occhiata alla promozione mobile e sceglierla prima che scada.