Samsung Galaxy Watch 8, Gemini ci sarà: l’AI di Google sarà presente

A pochi giorni dall’evento Unpacked di Samsung, in programma per il 9 luglio a New York, emergono dettagli sempre più precisi sulle novità che accompagneranno la nuova generazione di smartwatch del colosso sudcoreano. Tra queste spicca un’innovazione di rilievo: Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Google, dovrebbe fare il suo esordio sulla gamma Galaxy Watch 8.

Secondo quanto riportato da Roland Quandt di WinFuture, tra i materiali promozionali trapelati online figura un’immagine esplicita del Galaxy Watch 8 Classic che mostra un’interazione diretta con Gemini. Anche se il riferimento è a un solo modello, appare evidente che la funzionalità sarà estesa a tutta la famiglia Watch 8, inclusi i modelli standard, Classic e il nuovo Watch Ultra.

Hardware rinnovato e un salto nell’assistenza intelligente

L’integrazione dell’AI di Google rappresenta un’evoluzione significativa per gli smartwatch, che potranno così offrire un’interazione più intelligente e contestuale, trasformandosi in veri e propri assistenti al polso. Resta da chiarire se Gemini sarà disponibile già al momento del lancio oppure se verrà introdotto con un aggiornamento successivo.

Dal punto di vista tecnico, i nuovi dispositivi saranno alimentati dal chipset Exynos W1000, un’unità progettata per offrire prestazioni migliorate e maggiore efficienza energetica. Il sistema operativo sarà invece One UI 8.0 Watch, costruito su misura per garantire fluidità e integrazione con le nuove funzionalità AI.

La linea comprenderà tre modelli distinti: il Galaxy Watch 8 da 40mm e 44mm, il Watch 8 Classic da 46mm e il Galaxy Watch Ultra, che avrà una cassa più robusta da 47mm.

Galaxy pieghevoli e una Fan Edition in arrivo

Oltre agli smartwatch, l’evento vedrà il lancio ufficiale dei nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, destinati a raccogliere il testimone dai modelli precedenti. Non mancano riferimenti anche a una possibile versione più accessibile, il Galaxy Z Flip 7 FE, pensata per portare la tecnologia foldable a una fascia di pubblico più ampia.