Samsung Unpacked 2025, ora la data è ufficiale: quando arrivano i nuovi Galaxy

Samsung ha svelato ufficialmente la data del suo evento Unpacked 2025, Quello che direttamente da Brooklyn il 9 luglio alle ore 16:00 italiane mostrerà al pubblico i nuovi smartphone.

L’invito, intitolato The Ultra Experience Is Ready To Unfold, fa esplicitamente riferimento alla nuova generazione di dispositivi pieghevoli e wearable, accompagnati da un’inedita declinazione di Galaxy AI capace — nelle intenzioni dell’azienda — di anticipare i bisogni prima ancora di interpretarli.

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e l’arrivo della versione FE

Tra i protagonisti dell’evento ci sarà il Galaxy Z Fold 7, che debutterà con un design più snello e leggero: 4,54 mm da aperto, 9,1 mm da chiuso (10,08 mm con il modulo fotocamera). Il display esterno sarà da 6,5 pollici, più ampio e con proporzioni più vicine a quelle degli smartphone tradizionali. All’interno, un pannello da 8,2 pollici, il più grande mai montato su un pieghevole Samsung.

Non mancherà il Galaxy Z Flip 7, dotato di un nuovo display esterno full-cover, che potrebbe finalmente offrire l’accesso completo alle app anche a telefono chiuso. Sotto la scocca, il chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, con Prime core a 4,47 GHz. Atteso anche il debutto del Galaxy Z Flip 7 FE, un modello più accessibile, ma su cui per ora non ci sono dettagli certi.

Galaxy Watch 8: tre modelli e un design rinnovato

In arrivo anche la nuova famiglia di Galaxy Watch 8, composta da Watch 8, Watch 8 Classic e Watch 8 Ultra. Tutti con cassa “squircle”, una fusione tra quadrato e cerchio, scelta finora riservata alla sola versione Ultra. Il Classic segna il ritorno della ghiera fisica, con cassa in argento e nuovo pulsante ispirato al modello sportivo. L’Ultra, invece, mantiene il formato da 47 mm, aggiunge due tasti laterali e introduce un cinturino blu, che potrebbe marcare una nuova identità visiva.

La serie Watch 8 sarà basata su One UI 8 Watch, una piattaforma progettata per offrire una gestione più evoluta e personalizzata della salute e del benessere.

Registrazione anticipata e sconto esclusivo

In attesa dell’evento, Samsung ha aperto le registrazioni online: chi completa la procedura entro le ore 15:59 del 9 luglio riceverà un codice sconto da 50 euro, valido per l’acquisto dei nuovi dispositivi Galaxy sullo Shop ufficiale o tramite app Samsung.

La cornice scelta, Brooklyn, riflette la volontà del brand di collocare le proprie novità in un ambiente simbolico, legato a creatività e innovazione. Un contesto ideale per raccontare la nuova visione Galaxy, dove AI e design convergono per riscrivere l’interazione quotidiana con la tecnologia.