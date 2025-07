Xiaomi SU7 Ultra debutta in Europa

È ufficiale! Xiaomi ha immatricolato in Europa il suo primo veicolo elettrico, la SU7 Ultra. La berlina è comparsa per la prima volta sulle strade tedesche, a Monaco di Baviera, con targa “M SU7088E”, segnando un momento fondamentale per l’azienda asiatica. Non si tratta ancora di un lancio commerciale, ma di un passo importante per il futuro debutto sul mercato europeo. A confermare l’evento è stato direttamente Lei Jun, fondatore e CEO di Xiaomi, attraverso un post sul social cinese Weibo. L’auto non è ancora disponibile per l’acquisto al di fuori della Cina, ma questo test su suolo tedesco apre la strada alla prossima fase della strategia globale del brand.

Obiettivo Xiaomi 2027: la conquista dei mercati mondiali

Il modello immatricolato è una versione sperimentale, utile a valutare prestazioni, normative e gusti del pubblico europeo. Testare le auto in contesti diversi da quello cinese è essenziale per adattare i prodotti alle esigenze locali. Non a caso, Xiaomi ha stretto un accordo con il celebre circuito del Nürburgring. Il tracciato tedesco sarà utilizzato per lo sviluppo delle future vetture elettriche dell’azienda.

Durante il Mobile World Congress 2025 a Barcellona, il dirigente Lu aveva già lasciato intendere le intenzioni dell’azienda. In quell’occasione aveva annunciato che Xiaomi intende iniziare la vendita dei suoi veicoli elettrici all’estero entro il 2027. Lo stesso Lei Jun, in una diretta trasmessa lo scorso 2 luglio, ha confermato questa scadenza. Prima, però, l’azienda dovrà affrontare sfide logistiche e produttive. In quanto sembra che l’attuale capacità di fabbricazione non riesca ancora a soddisfare l’enorme domanda interna.

Il percorso per diventare protagonista nel settore delle auto elettriche è solo all’inizio. I prossimi anni saranno importantissimi per definire le strategie del futuro. La fase attuale serve a studiare il mercato europeo, comprendere come competere con i marchi già affermati e adeguare design e tecnologie alle aspettative dei nuovi clienti. L’immatricolazione della SU7 Ultra in Germania è quindi il primo, vero passo verso un’espansione più ampia.