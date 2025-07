Nintendo Switch 2 e il mistero del VRR in modalità TV

Quando Nintendo ha lanciato Switch 2, uno dei dettagli più pubblicizzati era il supporto al VRR (Variable Refresh Rate). La tecnologia pensata per migliorare la fluidità visiva riducendo tearing e stuttering. L’annuncio iniziale specificava che la funzione sarebbe stata disponibile anche in modalità dock, e quindi attivabile quando la console era collegata alla TV. Tuttavia, pochi giorni dopo il lancio, Nintendo ha fatto marcia indietro, modificando silenziosamente il sito ufficiale. Il messaggio è ora chiaro: VRR disponibile solo in modalità portatile. L’azienda si è scusata per l’informazione errata, ma senza fornire ulteriori spiegazioni.

Surriscaldamenti e problemi termici: VRR non viene supportato dalla TV

Questa confusione ha lasciato perplessi molti utenti e analisti. Perché una funzionalità dichiarata, e supportata dalle specifiche HDMI 2.1 del dock ufficiale, è stata improvvisamente limitata? Un test curioso ha dimostrato che il dock è perfettamente compatibile con VRR, 4K e HDR se usato con altri dispositivi, come Steam Deck, Lenovo Legion Go S o ROG Ally X. Tutti riescono a sfruttare appieno la porta HDMI 2.1 del dock Nintendo, dimostrando che il problema non è l’hardware, bensì una scelta software o di design della console.

L’unica spiegazione plausibile, al momento, sembra essere legata a problemi termici e stabilità dell’hardware. Switch 2, già al centro di polemiche per fenomeni di surriscaldamento anche in uso portatile, potrebbe non essere in grado di sostenere il carico extra di un VRR attivo in modalità TV. Attivare questa funzione richiede una gestione più complessa della frequenza di aggiornamento e della sincronizzazione tra console e schermo, e forse Nintendo sta ancora lavorando a un’ottimizzazione adeguata. In questo momento, però, manca qualsiasi comunicazione ufficiale da parte della casa di Kyoto, che mantiene il silenzio sull’argomento.

Nonostante questa anomalia tecnica, Switch 2 è un successo commerciale. Con oltre 5,18 milioni di unità vendute nel primo mese, la console sta superando ogni previsione. L’assenza del VRR sulla TV sembra non aver influito sulle vendite, almeno per ora. Ma per un pubblico sempre più esigente, abituato agli standard tecnici di PlayStation e Xbox, l’assenza di una feature promessa potrebbe diventare un problema in futuro.