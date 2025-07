Galaxy Z Flip 7 da ogni angolazione, tutte le novità visibili

Samsung si prepara a lanciare il suo nuovo Galaxy Z Flip 7, e le informazioni trapelate in rete ci offrono uno sguardo completo a 360 gradi su come sarà il prossimo smartphone pieghevole dell’azienda. I render provengono da fonti solitamente affidabili nel mondo dei leak, e mettono in mostra un dispositivo che, pur mantenendo la linea estetica già nota, introduce diversi cambiamenti mirati e interessanti.

A prima vista, la differenza più evidente è la nuova cerniera, ora ancora più sottile e quasi invisibile quando il telefono è aperto. Questo piccolo ma fondamentale dettaglio dovrebbe garantire una piega meno visibile al centro del display interno, uno dei punti più discussi con le generazioni precedenti.

Più schermo all’esterno, più usabilità anche da chiuso: il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 7

Un altro upgrade importante riguarda il display esterno, che ora occupa quasi tutta la parte superiore quando il dispositivo è chiuso. Secondo i rumor il display sarà più interattivo, con la possibilità di rispondere ai messaggi, gestire widget e persino avviare app senza dover aprire il telefono. Una vera svolta in termini di praticità d’uso quotidiano.

Anche i materiali sembrano essere stati migliorati. Ci saranno retro in vetro più resistente, cornici in alluminio lucido e un design generale più premium. Si parla anche di una certificazione IPX8, che conferma la resistenza all’acqua. Internamente, il Galaxy Z Flip 7 dovrebbe montare il nuovo Snapdragon 8 Gen 4, accompagnato da 8 o 12 GB di RAM e almeno 256 GB di memoria interna. Anche l’autonomia potrebbe beneficiare di una batteria leggermente più capiente, seppur limitata dagli spazi ridotti tipici dei foldable. Samsung non rivoluziona dunque il concetto di pieghevole, ma lo afina in ogni dettaglio. Il Galaxy Z Flip 7 punta su usabilità, solidità e stile, con una formula già amata dai consumatori ma ora ancora più matura. Il debutto ufficiale è atteso per la fine dell’estate e si prospetta un successo.