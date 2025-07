Iliad domina il mercato con tre offerte fino a 250GB in 5G

Iliad continua a puntare sulla trasparenza e sull’assenza di vincoli con tre offerte mobili pensate per chi vuole tanti giga, chiamate e SMS illimitati, a un prezzo fisso garantito per sempre. Le promozioni attualmente attive coprono diverse fasce di utilizzo, con opzioni sia in 4G che in 5G, e possono essere scelte sia dai nuovi utenti che dai già clienti, con alcune condizioni da rispettare.

Giga 250: il top della gamma con 250 giga in 5G

Si parte subito col botto, ovvero con l’offerta regina assoluta: la famosa Giga 250. Questa viene ufficializzata al costo di soli 11,99€ al mese, con al suo interno 250 giga in 5G, minuti e SMS illimitati, e 25 giga da usare in Europa. Sarà questa la tariffa perfetta per coloro che hanno bisogno costantemente di connessione ad Internet e soprattutto della velocità del 5G che è incluso gratis.

Flash 220: 220 giga in 5G a meno di 10 euro

Per chi vuole restare sotto la soglia psicologica dei 10 euro, c’è la Flash 220. Con un canone di 9,99€ al mese, offre 220 giga in 5G, minuti illimitati, SMS senza limiti e 16 giga per l’Europa. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile sia per nuovi clienti che per chi ha già una SIM Iliad, a patto che l’attuale piano abbia un costo inferiore a 9,99€.

Flash 150: l’offerta in 4G per risparmiare ancora

Chi non ha bisogno del 5G può valutare Flash 150, l’offerta più economica della gamma. A 7,99€ al mese, garantisce 150 giga in 4G, minuti e SMS illimitati, e si rivolge a chi vuole restare connesso senza spendere troppo. Anche in questo caso, il prezzo resta bloccato per sempre.

Le tre soluzioni Iliad mantengono la promessa di zero costi nascosti, nessun aumento futuro e libertà totale, sia per chi arriva da un altro operatore sia per chi già fa parte del mondo Iliad. Tutto è disponibile sul sito ufficiale e lo sarà ancora per un po’ di tempo.