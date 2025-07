Iliad, super sconto anche per Samsung Galaxy S25 FE

È tempo di super sconti in casa Iliad. Soltanto.da qualche giorno , infatti, l’operatore telefonico Iliad ha scontato i prezzi dello smartphone top di gamma di casa Apple, ovvero il nuovo iPhone 16e. A quanto pare, però, ora è arrivato il momento di scontare un altro dispositivo. Si tratta in particolare del nuovo Samsung Galaxy S25 FE. Anche in questo caso, gli utenti potranno scegliere di acquistarlo in un’unica soluzione oppure in comode rate mensili.

Iliad, super sconto anche per il nuovo Samsung Galaxy S25 FE

Il noto operatore telefonico Iliad ha deciso di scontare anche i prezzi del nuovo smartphone di punta di casa Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy S25 FE. Quest’ultimo sarà infatti proposto dall’operatore ad un prezzo ancora più scontato e conveniente. Questo sarà valido sia che gli utenti decidano di acquistarlo a rate sia che decidono di acquistarlo in un’unica soluzione.

Per tutti coloro che decideranno di acquistarlo in un’unica soluzione, ora l’operatore proporrà un prezzo scontato pari a soli 589 euro, anziché 769 euro. Per tutti coloro che decideranno di acquistarlo a rate, invece, ora sarà necessario pagare un costo di 24,54 euro al mese per 24 rate mensili. In alternativa, gli utenti potranno pagarlo anche in 12 rate mensili, ma questa volta ad un costo leggermente più alto pari a 49,08 euro al mese.

Con l’operatore telefonico Iliad, infatti, gli utenti possono acquistare numerosi smartphone di rilievo senza alcun costo di anticipo e senza alcun interesse tramite il finanziamento di Findomestic. Ricordiamo che gli utenti possono abbinare all’acquisto di questo smartphone una delle favolose offerte di rilievo dell’operatore telefonico. Fra queste, c’è ad esempio l’offerta Iliad Flash 150. Quest’ultima ha un costo per il rinnovo molto basso pari a soli 7,99 euro al mese. Include fino a 150 GB di traffico dati , minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e sms illimitati.